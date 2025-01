Sulle prime pagine sportive di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, risalto all’ultima giornata di Serie A dove continua la marcia di Inter, vittoriosa a Venezia, e del Napoli, 2-0 sul Verona. Spazio anche alle notizie di calciomercato.

Le prime pagine sportive di oggi:

“Ancora loro. Conte e l’Inter a ritmo scudetto”. (La Gazzetta dello Sport)

“Il canto di Napoli. Anguissa blinda il primo posto. Inter, che fatica”. (Il Corriere dello Sport)

“Motta, c’è Costa per te. Juve, in arrivo Kolo Muani: ma non solo”. (Tuttosport)

“Juve-Kolo Muani, via libera del Psg”. (Il Corriere dello Sport)

“Milan, Rashford o Walker”. (Il Corriere dello Sport)

“Dopo la vittoria con il Venezia, Marotta tiene i piedi per terra: “L’importante era tenere a -15 i campioni d’Arabia”.” (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)