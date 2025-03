Sulle prime pagine sportive di oggi, lunedì 17 marzo 2025, spazio alla mini-fuga dell’Inter dopo l’ultima giornata di campionato, la 29ma. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, i nerazzurri staccano di 3 lunghezze il Napoli, fermato sullo 0-0 a Venezia e proprio i bergamaschi, che scivolano a -6. Crollo della Juve a Firenze (0-3) e della Lazio sul campo del Bologna (0-5). In risalto anche il primo Gran Premio della nuova stagione di F1, in Australia, che ha visto trionfare la McLaren di Norris. Male le Ferrari di Leclerc (8) e Hamilton (10). In MotoGp, in Argentina, dominio della Ducati, con Marc Marquez che vince davanti al fratello Alex e va in fuga. Bagnaia solo quarto.

Le prime pagine sportive di oggi:

“L’Inter scappa”. (La Gazzetta dello Sport)

“Juve, altri 3 schiaffi”. (La Gazzetta dello Sport)

“Simone scappa, Conte frena”. (Il Corriere dello Sport)

“Inter, golpe scudetto”. (Tuttosport)

“C’era una volta la Juve”. (Tuttosport)

“Affondato. Thiago a lezione della Fiorentina”. (Il Corriere dello Sport)

“Disastro Ferrari. F1 in Australia, trionfa Norris”. (La Gazzetta dello Sport)

“Marquez imbattibile. Bagnaia è solo quarto”. (Il Corriere dello Sport)

“Juve, Thiago soddisfatto dalla gara con la Fiorentina. Siamo in crescita, domenica scorsa abbiamo incassato 4 gol e questa invece soltanto 3”. (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)