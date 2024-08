L’esonero è deciso: ma il nome del nuovo allenatore è ancora più clamoroso

Due giornate sono sufficienti per mettere a rischio la panchina: l’esonero appare già deciso ed il nome del nuovo allenatore è clamoroso.

Si fa presto a dire programmazione, facile parlare di progetto a lungo termine. Il calcio va di corsa e chiede risultati immediati: se non arrivano la soluzione più facile resta sempre e comunque l’allontanamento dell’allenatore. Una scelta quasi obbligata quando le cose non vanno per il verso giusto, anche se non sempre è quella migliore per risollevare le sorti di una stagione.

Non basta però questo a frenare gli impulsi di ‘mangia allenatore’ di presidente e dirigenti, soprattutto in Italia. Così, ecco che dopo appena due giornate di campionato è già tempo di: “panchina a rischio”. Non una panchina qualunque, perché a scricchiolare è la prestigiosa panchina del Milan.

Paulo Fonseca non può vivere giornate tranquille dopo quanto accaduto nelle prime due partite di campionato: un punto fatto e quattro gol presi sono un campanello di allarme che a Milanello hanno sentito forte e chiaro. Così il patron Cardinale è subito corso al capezzale del ‘malato’ Milan: un vertice per dare un segnale allo stesso tecnico portoghese, un messaggio di fiducia e vicinanza che però per rimanere tale ha bisogno del riscontro sul campo.

Così la sfida alla Lazio assume già i contorni della prova senza appello, anche se forse anche in caso di ko potrebbe essere concesso un ulteriore esame di riparazione a Fonseca. Questo però non significa fiducia incondizionata ed allora ecco circolare già i nomi dei possibili sostituti.

Milan, Fonseca e il possibile esonero: sostituto a sorpresa

Massimiliano Allegri è il primo venuto in mente per Milan e Roma, le due grandi che hanno iniziato al rallentatore la stagione. Se De Rossi dovrà affrontare una sfida tutt’altro che semplice contro la capolista Juventus, Fonseca, come detto, se la vedrà con la Lazio per mettere al sicuro la sua panchina.

In caso di ribaltone, non c’è soltanto l’allenatore toscano come possibile sostituto, ma è viva anche l’ipotesi che porta ad un altro portoghese. Si tratta di Sergio Conceicao, padre di Francisco appena approdato alla Juventus. L’ex Lazio ha terminato la sua esperienza al Porto ed è già stato accostato al Milan la scorsa primavera, prima che arrivasse la fumata bianca per Fonseca.

Ora il suo nome torna d’attualità e potrebbe essere la scelta di Ibrahimovic e Moncada nel caso in cui le cose precipitassero nelle prossime settimane. Solo un’ipotesi però perché Fonseca ha ancora la fiducia della società, almeno fino a prova contraria.