Tre campioni sotto i riflettori a febbraio: Hamilton, Jacobs, Sinner. Tre stelle a caccia di conferme e (anche) di una nuova identità. Febbraio è il mese delle prove, delle verifiche, degli esperimenti, alla vigilia di una stagione agonistica che si annuncia tosta e ricca di attese.

Il magico terzetto è nel mirino di milioni di appassionati. Senza dimenticare le nostre “regine delle nevi” impegnate in Austria nei Mondiali di sci alpino. Cioè: Federica Brignone e Sofia Goggia. Debutteranno giovedì 6 febbraio alle 11.30 nel tuperG insieme ad altre quattro azzurre (Marta Bassino, Elena Curtoni, Nicol Delago e Laura Pirovano). Ma vediamo i tre giganti in ordine di calendario.

Hamilton in pista a Barcellona per i test Pirelli

Due giorni a Montmelò, martedì e mercoledì. Due giorni di test per provare le gomme Pirelli. Il pilota inglese sta girando a Barcellona con la Ferrari che l’anno scorso era di Carlos Sainz ed è impaziente di correre con la nuova Rossa, “cucita” sulle sue esigenze.

Modificata la pedaliera, soprattutto modificato il fermapiedi e corretto l’impianto frenante. Sempre al fianco del Re Nero il team principal Fred Vasseur con il vice Jerome d’Ambrosio (ex Mercedes), Riccardo Adami (ingegnere di pista) e Loic Serra, nuovo direttore tecnico dí Maranello (conosce Lewis da oltre 10 anni). Il 18 a Londra saranno presentate le livree di tutte le vetture di F1.

Jacobs a New York per i Millrose Games

Dopo il debutto stagionale a Boston domenica 2 febbraio (6”63 sui 60 metri, quarto dietro a Noah, Jones e Austin), il poliziotto bresciano corre sabato 8 febbraio nella Grande Mela ai Millrose Games, edizione n.117, appuntamento al coperto tra i più storici.

Marcell, 30 anni, ha modificato la preparazione e pensa soprattutto alla stagione all’aperto. Vive a Jacksonville ed è sempre seguito da Rana Reider. Diserterà gli assoluti di Ancona (22-23 febbraio) e i Mondiali cinesi di Nanchino (21-23 marzo). Certa invece la partecipazione agli Europei di Apeldoorn (Paesi Bassi) in programma dal 6 al 9 marzo.

Sinner riparte da Doha

Smaltiti il trionfo di Melbourne e la breve vacanza Sesto (con la parentesi sugli sci a Plan de Corones), Jannik riparte dagli ATP 500 di Doha (17-23 febbraio ), appuntamento disertato nel 2024.

Sarà poi al Masters 1000 Indian Wells (5-16 marzo) dove si è verificato il presunto incidente del Clostebol, caso (grottesco) non ancora risolto. Chiuderà marzo al Masters 1000 di Miami (19-30 marzo). Nel frattempo ha inaugurato due canali di comunicazione (YouTube e TikTok), i siti per eccellenza per la pubblicazione video. Jannik, campione giovane, vuole arrivare a tutti.