L’ex fidanzata è ancora distrutta. L’hanno incontrata mentre “piangeva in lacrime disperata”

In lacrime disperata: così è stata descritta l’ormai ex fidanzata del calciatore, diversi testimoni l’hanno vista piangere

Quando finisce un amore ripartire è sempre difficile, soprattutto se è stato l’amore ‘della vita’ ed ha portato in dono quattro splendidi bambini. Così non è difficile immedesimarsi nella sofferenza che sta provando in questo periodo Alice Campello: l’influencer veneta si è separata dal marito Alvaro Morata dopo sette anni di matrimonio e, appunto, quattro figli. Una separazione che ha fatto scalpore e che ha tenuto banco a lungo sulle pagine di gossip e continua a farlo.

Recenti sono le dichiarazioni con cui la punta escludeva un ripensamento, chiudendo la porta ad un ritorno di fiamma di cui pure si era parlato. Niente di tutto questo: Alice Campello e il bomber del Milan non torneranno insieme, almeno stando a quanto dichiarato dal calciatore in una recente intervista. Eppure la moglie aveva fatto pensare ad una possibilità di tornare insieme: “L’amore che avete visto è vero ed esiste ancora, ma avevamo bisogno di distanza. Purtroppo stupidamente lo abbiamo detto troppo presto“.

Una frase che, come detto, aveva fatto pensare ad un possibile ripensamento, smentito categoricamente dallo stesso Morata che ha spiegato che non c’è la possibilità di tornare indietro. Un no netto che potrebbe essere dietro le lacrime della Campello, disperata a Madrid.

Alice Campello disperata: lacrime in strada a Madrid

A parlare dell’umore nero della influencer veneta è un giornalista spagnolo. Javier de Hoyos durante il programma ‘De Corazón’ ha svelato che la donna è stata vista da diversi testimoni in strada a Madrid mentre piangeva durante una telefonata.

Il giornalista ha raccontato che la Campello “è scoppiata a piangere davanti a tutti” e che molte persone l’hanno vista. “Piangeva ripetendo il nome di Alvaro– il racconto di de Hoyos – anche se non si può sapere se era al telefono con Morata“. Non sorprende certo che la donna stia attraversando un momento complicato e che la separazione abbia lasciato il segno sul suo umore.

Del resto la coppia Morata-Campello ha fatto parlare di sé in questi anni per il loro amore, la loro unione e l’essere una famiglia ‘modello’. Dietro la facciata fatta di sorrisi e baci però, c’erano anche incomprensioni e sofferenza che hanno portato poi alla rottura. A innescare il tutto, come raccontato dal calciatore, il no della moglie al trasferimento in Italia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora resta la sofferenza che si porta dietro di sé un amore che finisce.