Un libro e un film per raccontare la favola di una vita da leggenda. Il libro sta per uscire, il film o la serie tv è un progetto già in cantiere. E l’interprete sarà molto probabilmente Brad Pitt. Valentino Rossi non sta mai fermo.

Corre in auto, dirige la sua scuola di Velocità VR46 Accademy (che ha sfornato i vari Bagnaia, Morbidelli, Bezzecchi e Luca Marini) e adesso sta progettando il set cinematografico. Valentino ai microfoni del programma “Say Waaad“ in onda su Radio Deejay, ha illustrato i suoi programmi più immediati.

”Stiamo facendo il libro, quando sarà finito saremo pronti per la tv”. Cioè per una sorta di serie-documentario per rivedere e rileggersi i capitoli di mille emozioni in pista e non solo.

Brad Pitt l’attore giusto

Valentino vorrebbe per il suo film un interprete d’eccezione: l’amico Brad Pitt. “Sarebbe l’ideale. Ha fatto il film sulla F1, gli piace la velocità e poi ci assomigliamo”. Il feeling tra Vale e Brad è consolidato ed è di vecchia data.

Brad Pitt è un appassionato di moto. Ha seguito Rossi in diversi autodromi. E’ nota la sua ammirazione per il Dottore. “Valentino in pista è come una poesia”, disse a suo tempo. Brad Pitt, 61 anni, due Oscar, sex symbol di Hollywood, è già stato contattato e, dicono, non si è tirato indietro.

L’impero Valentino

Il mito della Moto continua a vincere sia personalmente che con i suoi piloti cresciuti alla VR46 Accademy. Inoltre fa il talent scout e l’uomo d’affari. Per il Dottore lavorano in 80 (copyright di Mario Salvini).

Valentino è sempre stato uno da tribù, sulla quale fin dall’inizio si è imposto per carisma, prima ancora che per i risultati. Ma ora tutto è davvero cambiato. Resta il suo corposo staff fatto di uomini che si occupano del merchandising. Ci sono digital e la comunicazione.

C’è il Ranch coi meccanici del training con la gestione della struttura e tutto quello che ne consegue. E poi attorno al Ranch, sulle colline marchigiane, c’è la produzione del vino e dell’olio. C’è anche la pizzeria “Da Rossi”.

Una carriera leggendaria

Valentino Rossi ha cominciato nel ‘95 con Aprilia. Poi 7 anni con la Honda, 4 con la Yamaha, un passaggio alla Ducati (2011-2012) e gran finale di nuovo con la Yamaha. Numeri fantastici: 9 mondiali (7 nella classe regina); 115 vittorie, 199 podi, 3 decenni da mattatore, dal 1990 al 2020.

Non si contano i suoi record: primo pilota della storia a raggiungere 400 gare in MotoGP. E’ il campione più longevo di sempre in MotoGP ed è il pilota che ha totalizzato il maggior numero di stagioni consecutive in Top Class (2000, 2021, 22 anni). Un fenomeno da film.