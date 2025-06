Claudio Ranieri non avrebbe mai immaginato che, appena chiusa la sua lunga carriera nei club, potesse spalancarsi nuovamente la porta della Nazionale. E invece, il destino ha deciso altrimenti. Tutto è cominciato ieri pomeriggio, in un momento ordinario e familiare: mentre guardava la finale del Roland Garros tra Alcaraz e Sinner, è arrivata quella telefonata che ha riacceso in lui una fiamma mai spenta. Emozionato, ha condiviso il momento con i suoi cari: “Ma come faccio a dire no? Lo direi a me stesso. A me tifoso della Roma e tifoso della Nazionale. Posso mai tirarmi indietro?” avrebbe detto ai suoi cari.

La questione è complessa, certo, ma anche piena di significato per uno come lui, innamorato del calcio e dell’azzurro. I Friedkin, proprietari della Roma, dovranno dare il benestare a un eventuale doppio ruolo: quello di commissario tecnico e, in parallelo, consigliere personale del presidente. Una proposta che la FIGC potrebbe valutare positivamente. E allora, resta solo un punto da superare: un po’ di imbarazzo nel comunicarlo agli amici e colleghi, come Gian Piero Gasperini, con cui ha condiviso pensieri e progetti nei giorni scorsi. Ma la domanda rimane: “Come si fa a dire di no all’Italia?”.

Un profilo perfetto per l’azzurro

Claudio Ranieri incarna alla perfezione il profilo ideale per la guida della Nazionale. Forte di un’esperienza internazionale straordinaria, ha sempre avuto una visione chiara del calcio: non esiste differenza tra allenare e selezionare, perché tutto ruota attorno alla valorizzazione dei calciatori, alla loro condizione e ispirazione del momento. Questo approccio si è visto anche quest’anno nella sua ultima avventura sulla panchina giallorossa, dove ha saputo rilanciare una squadra con intelligenza e sensibilità.

Ecco perché questa chiamata non è solo un’opportunità professionale, ma un compito quasi naturale per chi, come lui, ha sempre vissuto il calcio con equilibrio e passione. E poi, oltre all’amore per l’azzurro, c’è un obiettivo che parla a tutti: c’è un Mondiale da salvare.