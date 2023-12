Coppe europee, l’Italia c’è. Con sette squadre, distribuite nei tre principali tornei. Giovedì sera si è conclusa la fase delle qualificazioni. Francamente poteva andare meglio, abbiamo sprecato troppe occasioni. Ma tant’è. In ogni caso, date le circostanze, ne è uscito un bilancio accettabile. Pur tra luci (poche) e ombre (parecchie). Vediamo.

CHAMPIONS LEAGUE – Tre su quattro ce l’hanno fatta: Napoli, Inter, Lazio. La quarta, cioè il Milan (terzo nel suo girone), è scivolato agli spareggi di Europa League così come Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys, Sahkhtar. Le tre che hanno conquistato gli ottavi sono tutte arrivate seconde nel loro girone: il Napoli è stato superato dal Real Madrid (e ci sta), l’Inter dai baschi della Real Sociedad (perso il primato nello scontro diretto a San Siro finito 0-0), la Lazio dall’Atletico Madrid con un secco 2-0 (prestazione impalpabile). Il che significa dover affrontare agli ottavi grandi club. Lunedì 18 sapremo quali da sorteggi di Nyon.

EUROPA LEAGUE – Al secondo torneo (per importanza) accedono Roma e Atalanta. La Roma ha battuto all’ultimo turno lo Sheriff (3-0) ma hanno chiuso il proprio girone al secondo posto dietro allo Slavia Praga. Mourinho va ai playoff contro le retrocesse di Champions. All’Olimpico il popolo giallorosso è accorso in massa a incitare la squadra. È stato uno spettacolo nello spettacolo. L’Atalanta invece è arrivata prima nel proprio girone siglando l’ultimo turno (in trasferta) con un facile 4-0 sul Rakow. L’Atalanta ha festeggiato il suo gioiello Muriel arrivato a 67 gol in maglia nero azzurra e alla seconda doppietta in cinque gare di Europa League. Molto bene è andato anche Bonfanti autore di un gol e di una prestazione maiuscola. La squadra di Gasperini ha totalizzato 14 punti in 6 partite vincendone 4 con 2 pareggi.

CONFERENCE LEAGUE – Nella terza competizione per prestigio si è distinta la Fiorentina che ha chiuso al comando il suo Girone. Molto interessante il pareggio in casa del Ferencvaros. Un 1-1 che ha permesso di conquistare il primo posto nel Girone. Niente Payoff questa volta. Tuttavia la Fiorentina ha gioito un po’ meno, non tanto perché ha faticato più del previsto per centrare l’obiettivo ma perché rischia ora di perdere a lungo il suo uomo migliore, l’argentino Nicolas Gonzales. Il ragazzo è uscito in barella e in lacrime dopo 20 minuti per un problema muscolare ai flessori della coscia destra: si teme uno stiramento serio.

LE ITALIANE NEI SORTEGGI – Lunedì a Nyon (ore 13) ci sarà il sorteggio anche dei playoff di Europa League. La Roma è testa di serie, il Milan è in seconda fascia. Il 23 febbraio sempre a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di Europa League tra le 8 prime dei gruppi testa di serie e le 8 vincenti dei playoff. Il 23 febbraio ci saranno anche i sorteggi Conference.