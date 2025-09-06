Epica Italia: ha battuto in semifinale il Brasile 3-2 dopo una battaglia punto su punto. Domenica alle 14 le azzurre giocano la finale contro la Turchia: in palio il titolo mondiale. Match da ricordare e da mettere in tutte le cineteche del mondo. Hanno giocato tutte benissimo, Italia e Brasile. Le azzurre hanno vinto al tie-break 15-13 con l’ultimo punto di Paola Egonu che ha chiuso la partita più difficile degli ultimi anni. Vittoria numero 35 e altro record.

L’Italia ha vinto con la forza mentale, col cuore, con talento. Dice a nome di tutte la Fahr :”Siamo tutte emozionate, è stata una partita incredibile. Domenica sarà un’altra battaglia con la Turchia”. Aggiunge Orro: “Sono tanto orgogliosa, non abbiamo mai mollato. Si è vero, abbiamo avuto delle difficoltà e dobbiamo verificarle”. Chiude Monica Di Gennaro: “È stato un momento molto bello perché ci ha consentito di mettere in risalto il nostro carattere”.

Gara in cinque set memorabili

La semifinale mondiale Italia-Brasile (l’altra è stata Giappone-Turchia), in programma al Pala Huamark di Bangkok, ha tutta l’aria di essere una finale anticipata. È comunque in ogni caso un classico del volley femminile mondiale. Partenza alle 14.30 (ora italiana). Il Brasile parte meglio (6-12), l’Italia infila errori inattesi, vacilla nella ricezione ma reagisce (15-18). Il muro verdeoro e’ granitico. Brividi finali e le azzurre cedono il set (22-25) in 56’.

Secondo set: parte bene l’Italia (9-5) ma il muro brasiliano fa miracoli (14-12). Le azzurre vanno sul 24-22. E poi chiudono 25-22. Parità.

Terzo set dopo una lunga pausa. Murata Antropova ma si riscatta alla battuta (6-5). Il muro sudamericano fa la differenza (9-9). Reazione e sorpasso brasiliano (13-14). È una lotta punto su punto (19-19)e poi 22-22 e 23-23 quindi 24-24,25-25, 25-26, 27-27, 28-28. Chiudono le brasiliane: 30-28. Fallito dalle azzurre un set point.

Quarto set, la musica non cambia: tre errori di fila delle azzurre e il Brasile sorpassa ma l’Italia replica (17-13)e poi 19-17 e 20-17, 21-19, 21-21, 22-21, 22-22, 23-22. Le azzurre chiudono 25-22.

Quinto set, tensione alle stelle. Tie-break all’insegna dell’equilibrio 5-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7,9-10, 10-10, 11-10,11-11, 12-12, 13-13, 15-13. Italia in finale.