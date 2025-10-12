Italia, il destino è scritto: gli azzurri e il ct Gattuso appesi ai playoff. La trasferta vittoriosa in Estonia (3-1) ha messo al sicuro 3 punti fondamentali. Martedì a Udine la Nazionale di calcio contro Israele può blindare il secondo posto. La Norvegia, macchina da gol, è irraggiungibile.

Comunque la vittoria a Tallinn- in rete Kean, Retegui e Pio Esposito- ha ricreato lo spirito giusto. Notizie confortanti sono arrivate soprattutto dall’attacco azzurro: il trio in gol ha dato all’Italia una maggior fiducia. Il primo posto del Girone di qualificazione ai mondiali è un miraggio. Tutto si deciderà a marzo per andare in Usa. I playoff sono ancora nel nostro destino.

L’ITALIA TIENE LA PARTITA SOTTO CONTROLLO

Il match con la modesta Estonia e’ stato sempre sotto controllo: due gol nei primi 38 minuti ( Kean al 4’, Retegui al 38’) hanno messo subito la partita sui giusti binari. E’ vero che Retegui ha fallito un rigore nel primo tempo ma è altrettanto vero che l’ex Atalanta si è subito riscattato con gli interessi: gol fulmineo su assist di Orsolini. Grande sorpresa Pio Esposito: ha firmato nella ripresa il primo gol con l’Italia. Azzurri tutti positivi fuorché Donnarumma che nella ripresa ha fatto una papera colossale: su cross di Soomets si è fatto sfuggire il pallone, errore comunque ininfluente ma grave per un portiere come lui. Bene soprattutto Dimarco e Barella. Ma oltre la sufficienza Tonali, Orsolini, Kean, Retegui, Spinazzola, Calafiori. Non oltre il sei Di Lorenzo, Bastoni, Raspadori, Cambiaso.

LA CARICA DI RINGHIO GATTUSO

L’Italia sotto la gestione tecnica di Gennaro Gattuso ha segnato 13 reti in 3 gare; nessun altro Ct ha visto la sua nazionale realizzare più di 10 gol nelle sue prime 3 sfide con gli azzurri. A fine match Gattuso non ha nascosto la sua soddisfazione per la terza vittoria di fila. Ha detto:” L’importante era creare, e devo dire grazie ai ragazzi. Ho visto cose importanti fin dall’inizio della settimana a Coverciano. Adesso dobbiamo continuare così: tradizionalmente la seconda partita è per noi quella più difficile ma non possiamo permetterci di sbagliarla per mettere fuori dai giochi Israele”. Poi ha fatto l’elogio di Esposito.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I

Norvegia punti 18, Italia 12, Israele 9, Estonia 3, Moldova 0. Martedì 14 a Udine Italia-Israele. In novembre le ultime 2 partite con Moldova (in trasferta) e Norvegia.