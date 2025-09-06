Ringhio Gattuso, buona la prima. L’Italia batte a Bergamo l’Estonia 5-0. Tutti i gol nella ripresa dopo un primo tempo a senso unico ma infruttuoso. Il ct è dunque partito bene. Il testimone raccolto da Spalletti ha portato la prima gioia. Ma il cammino per le qualificazioni al Mondiale è ancora lungo e insidioso. Lunedì, in Ungheria, la Nazionale se la vedrà con Israele e ancora una volta sarà vietato sbagliare. D’obbligo i tre punti per alimentare il sogno di conquistare il pass senza dover passare per la tagliola dei playoff. Ma le indicazioni emerse venerdì sera in casa della Dea sono buone. La nuova Italia sa combattere, conosce la fatica. E’ aggressiva al punto giusto. Iniziare con una “manita”ha dato agli azzurri una notevole iniezione di fiducia. Buon segno.

Dominio totale degli Azzurri, tanti tiri

Tutto si è sistemato nel secondo tempo. Sono andati i gol nell’ordine: Kean al 13’, Retegui al 24’ e al 44’, Raspadori al 26’, Bastoni al 47’. Un altro segno confortante. Questa nazionale di Gattuso ha continuato a fare pressing anche al 92esimo cercando il sesto gol. Certo, bisogna essere cauti con l’euforia ma i segnali del nuovo corso sono confortanti.

Le parole di Gattuso

Ringhio Gattuso è soddisfatto. A fine match è stato salutato dai cori di tutto lo stadio. L’Italia con due punte e due esterni offensivi è piaciuta. Ha detto il Ct: “Abbiamo disputato una buonissima partita; la prima gara è andata, ora subito la testa a Israele. I ragazzi sanno che a me piace una squadra che sbaglia, combatte e lotta su ogni pallone. Ci si deve sempre provare. L’obiettivo è fare felici i tifosi e ricreare entusiasmo. L’inno mi ha emozionato. Lunedì lo spirito deve essere lo stesso. Voglio vedere un atteggiamento identico anche nelle prossime partite. Abbiamo costruito a tre, con i terzini che hanno spinto, ma non sempre potremo giocare così, lasciando tanto campo”.

Le pagelle degli Azzurri

A Retegui (doppietta) il voto più alto. L’assist di tacco per Kean è stato un gioiello che è servito a sbloccare la partita. Ma molto bene sono andati Politano, Raspadori e Tonali. Da 7 Bastoni, Dimarco, Barella , Kean, Cambiasso. Ampiamente sufficienti tutti gli altri. Il migliore degli avversari è stato il portiere Hein in forza al l’Arsenal. E’ vero che ha preso 5 gol ma è anche vero che ne ha salvati di più.