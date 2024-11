L’Itala va vinto la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. In finale a Malaga ha battuto l’Olanda (2-0 ) ancora una volta trascinata dalla sua coppia d’oro: Berrettini e Sinner. Anno storico. L’Italia del tennis ha fatto una doppietta: ha vinto la Davis sia con le donne che con gli uomini.

COPPA DAVIS, BERRETTINI CREA

Vittoria limpida, di mestiere e talento: 6-4. 6-2. Matteo ha sconfitto l’olandese Van De Zandschulp in poco più di un’ora. Match iniziato alle 16.17 e concluso alle 17.30. Matteo ha piazzato 15 ace e, nei momenti critici, ha inventato dei passaggi lungo linea semplicemente pazzeschi. L’olandese negli incontri diretti aveva perso quattro volte su quattro.

È sceso in campo fiducioso dei suoi mezzi e del suo servizio ma ha dovuto fare i conti con la battaglia mentale di Matteo, testa di campione. In Coppa Davis l’avversario finora aveva un bilancio di 14 partite vinte e 7 perse, agli US Open 2021 si era spinto fino ai quarti.

Van De Zandschulp aveva tutte le carte per sorprendere Berrettini e come aveva detto Tom Okker ,oggi 80 anni, l’olandese “ è un tipo che picchia duro e che quindi su una superficie così veloce può avere un certo vantaggio. Matteo però questo vantaggio lo ha annullato con una prestazione maiuscola.

E SINNER CONSERVA (2-0)

Jannik Sinner ha completato l’opera di Berrettini con un match strepitoso. In due set ha eliminato Griekspoor:7-6,6-2. Complicato solo il primo set finito al tie break:7-6. Più agevole il secondo set: in 41’ ha stroncato l’olandese che comunque si è battuto come un leone. Pubblico in delirio.

Festa italiana per il magico bis; presenti sulle tribune 5.000 venuti a Malaga con ogni mezzo e voli charter. Non è stato facile battere Tallon, 28 anni, n. 40 ATP, un guerriero che nel circuito maggiore ha vinto 2 titoli in singolare e due in doppio. Ma Jannik non si è scomposto; ha infilato 15 ace picchiando dal fondo con una serie di cannonate. Il mondo è azzurro, l’Italia non aveva mai vinto 2 Insalatiere consecutive, quello di Malaga e il terzo successo del tennis tricolore.

E Filippo Volandri è il capitano azzurro più vincente d8 sempre. Con la vittoria contro l’Olanda in finale l’Italia è diventata la prima nazionale a riuscire a difendere il titolo diCoppa Davis come la Repubblica Ceca che ha fatto l’impresa nel 2012 e nel 2013. Nella storia del tennis tricolore a Malaga l’Italia ha messo a segno una impresa da cineteca.