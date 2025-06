Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta contro il fenomeno Alcaraz. Ha ceduto al quarto set per problemi fisici e si è ritirato. In finale ci andrà il murciano che aveva perso il primo set e acciuffato solo al tie break il secondo. Poi non c’è stata più partita e lo spagnolo è andato a nozze sfoderando tutto il suo repertorio magico di colpi. Musetti ha abbandonato il Centrale tra gli applausi. Finché il fisico lo ha sorretto ha tenuto testa al n.2 del mondo, con lucidità, sapienza tattica, personalità. Impietoso e non veritiero ii punteggio finale: 6-4,7-6, 6-0,0-2.

Grandi campioni in campo

Sole tiepido, Chatrier bombato, tanta curiosità: per Alcaraz-Musetti è stata la terza sfida in sei settimane. In precedenza ha sempre vinto lo spagnolo. Quest’anno si sono affrontati in finale a Montecarlo e in semifinale a Roma. Negli ultimi due anni Alcaraz han disputato 13 partite contro giocatori italiani, 13 vittorie. Bilancio inequivocabile. Ovvio che Alcaraz sia partito con il favore dei pronostici. Ma ha corso dei rischi. Lui stesso ha ammesso che “vincere per abbandono per infortunio dell’avversario non mi piace per niente”.

Primo set vinto da Musetti

Al via alle 14.40 tra gli applausi. Lorenzo al servizio e fa suo il primo game, non il secondo. Spettacolare il terzo game e Musetti torna in vantaggio (2-1), ma Carlos rimedia subito (2-2). Azzurro di nuovo avanti (3-2). Match equilibrato, colpi da cineteca (3-3). Musetti sbaglia due smorzate ma affonda col servizio (4-3). Ottavo game per Carlos (4-4),il nono per il carrarino (5-4) che nel decimo ha addirittura due set point. Ne basta uno e chiude 6-4 in 47 minuti.

Secondo set al tie break

Parte bene l’azzurro (1-0), replica il murciano (1-1) e poi con una contro smorzata Alcaraz va in vantaggio (1-2) ma sciupa il servizio (2-2). Scambio duro e Lorenzo ,poi col servizio firma uno splendido 4-3, subito annullato (4-4). Ma Musetti ai vantaggi, con lucidità ed eleganza, sorpassa lo spagnolo (5-4). Ma Alcaraz con colpi circensi fa 5-5 e poi 5-6. Rimedia Lorenzo:5–5. E poi 6-6. Fatale il tie break per l’azzurro e Alcaraz chiude il set 7-6 in 67 minuti.

Terzo set senza storia

Inizia alle 16.36 in un clima di forti tensioni. Parte bene il murciano e va agevolmente sul 3-0 con un parziale di 12 punti a 3. Musetti è in affanno, affonda sul 4-0 dopo 2 ore e 11 minuti. Il ritmo è molto alto e Carlos va a nozze: 5-0 in 17 minuti. Entra il fisioterapista in soccorso del toscano che accusa noie al flessore della gamba sinistra ma ritorna in campo e Alcaraz chiude il set 6-0 in soli 21’.

Quarto set di 2 minuti

Comincia alle 16.59 e la musica non cambia di molto. Lorenzo cerca dì reagire, commette il terzo doppio fallo poi si arrende sullo 0-2 e abbandona il campo per guai fisici. Un ritiro amaro che non inficia la prova.