Luna Rossa di nuovo in parità con Ineos 4-4. Dopo 4 giorni di finale domina l’equilibrio

Luna Rossa dai due volti: ritiro nel primo duello, capolavoro nel secondo. La quinta giornata del “torneo sfidanti” – chi vince la Louis Vitton Cup al meglio delle 13 regate conquista il pass per la finalissima di Coppa America con i campioni del Team New Zealand – è terminata in parità (4-4). Come lunedì 30 settembre il campo regata di Barcellona non ha risparmiato brividi, ansia, imprecazioni all’equipaggio azzurro. Nei dettaglio.

Prima regata, ritiro con danni

Ancora un incidente alla partenza: buco sulla barca. Tutti i ragazzi sono impegnati a “rattoppare”. Bisogna fare presto. È una gara contro il tempo. Anche Max Sirena, forbici in mano, partecipa alla riparazione. Tensione alle stelle. Spunta anche lo scotch. Arriva alle 14.28 la squalifica ufficiale di Luna Rossa nella settima regata di finale. Vince Ineos Britannia che si porta sul 4-3. Fatale per la barca italiana una rottura alla fine della prima bolina. Il danno sembra importante,sulla coperta è evidente il buco che si è creato. A rischio l’ottava regata in programma alle 15.15. Tuttavia c’è fiducia nel team azzurro. Dice il timoniere Bruni: ”Siamo fiduciosi sul fatto di poter prendere parte alla prossima regata, magari la barca non sarà bellissima o al 100×100, ma crediamo che manterrà la stessa efficienza.” Max Sirena, in persona, attacca i pezzi di carbonio necessari per sistemare il buco. Missione compiuta.

Seconda regata, capolavoro azzurro

Partenza di round 8 ritardata alle 15.23 per questioni di vento troppo forte. Alle 15.24 la partenza effettiva e Luna Rossa, già alla prima virata, si porta avanti. Soffia un forte vento a 22 nodi. Ineos prova la rimonta ma Luna Rossa tiene la distanza al quarto gate. Superata metà regata, respinto l’attacco britannico, Luna Rossa guadagna ancora. All’ultimo gate, la barca azzurra, arriva con quasi 300 metri e 16” di vantaggio. La sfida torna così in parità: 4-4 dopo le prime otto regate di questa incredibile finale.

Mercoledì 2 ottobre round 9-10

La sfida riprenderà mercoledì per gli eventuali round 9-10. Nel team azzurro affiora fiducia. L’astronave italiana, dopo lo spavento nella Race 7 e il capolavoro nella ottava, guarda le prossime regate con ottimismo ed entusiasmo. Luna Rossa è riuscita a rimontare da 2 situazioni molto complicate vincendo limpidamente il secondo duello. Buon segno.