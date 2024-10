Luna Rossa non molla. Rilancia l’assalto alla Coppa America. Parola di Patrizio Bertelli, 78 anni, Ad del gruppo Prada che ha promosso fin qui sei entusiasmanti campagne di Coppa senza mai vincerne una. Il patron ha scelto la prima domenica post Barcellona, dopo il ko con gli inglesi della Ineos Britannia, per fugare ogni dubbio con la consueta risolutezza.

No, la sfida continua. “Con Max Sirena e i giovani”. Bertelli ha già in testa il piano. In sintesi: scommettere sui giovani come Tita (oro olimpico a Parigi ) e il talentuoso Gradoni, fresco vincitore della Youth American’s Cup.

Il team azzurro è rimasto a Barcellona. Mercoledì tornerà in acqua per far navigare con l’AC75 chi non lo ha ancora fatto. Dunque si riparte da Gradoni, tempo da perdere non ce ne è più. Programma già fatto: subito al simulatore, 48 ore dopo in acqua.

La Formula Uno del mare, barca che raggiunge i 90-100 km/h, necessita di una reattività di chi è a bordo proporzionale alla velocità della barca stessa. Di qui la scelta di Bertelli, affiancato da Marco Tronchetti Provera, vice presidente di Pirelli (co-sponsor): largo ai giovani con Sirena team director. Confermato il timoniere Francesco Bruni, da verificare le intenzioni di Spithill.

UNA RIPARTENZA RAGIONATA

Bertelli è stato chiaro:”Non dobbiamo buttare a mare tutto, non sono stati commessi errori grossolani di progettazione. La barca era veloce soprattutto di bolina. Si parla sempre dell’ultimo miglio, se non girano certe situazioni vanno capiti quali possono essere i problemi. Non è di certo un problema di fragilità della barca ma era pensata per vento da 8-10 nodi e invece di nodi ne abbiamo trovato anche 21”.

Una cosa è certa , tre anni di preparazione hanno ricreato “il senso della appartenenza e la passione”. Valori importanti. E da qui Luna Rossa ripartirà.

DA SABATO 12 AL VIA LA FINALE

Sabato inizia a Barcellona la finale di Coppa America: in acqua Emirates New Zealand contro Ineos Britannia il team inglese che ha sconfitto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton CUP. La finale sarà al meglio delle 13 regate ( vince chi arriva prima a 7). Da sabato prossimo ci saranno due match race al giorno; le prime 4 sfide si svolgeranno tra sabato e domenica 13. Poi 2 giorni di riposo e i team torneranno in mare ancora 4 giorni: mercoledì 16, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20. Nel caso si arrivasse alla 13esima regata, la finale si concluderebbe lunedì 21.