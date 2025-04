Il mondo del calcio italiano è stato scosso dalla tragica notizia della scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista dell’U.S. Lecce, deceduto improvvisamente all’età di 47 anni durante il ritiro della squadra a Coccaglio, in provincia di Brescia.

Il decesso, avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 aprile, ha profondamente colpito l’intero ambiente giallorosso, portando al rinvio della partita contro l’Atalanta, inizialmente prevista per venerdì 25 aprile e successivamente riprogrammata per domenica 27 aprile alle ore 20:45 .​

Nato a Copertino, in provincia di Lecce, Graziano Fiorita aveva iniziato la sua carriera nel club salentino nel 1999, seguendo le orme del padre Fernando, anch’egli massaggiatore del Lecce per dieci stagioni. In oltre vent’anni di servizio, Fiorita aveva instaurato un legame profondo con la squadra, diventando una figura di riferimento per giocatori e staff tecnico. La sua dedizione e professionalità erano apprezzate da tutti, e la sua presenza era considerata fondamentale per il benessere fisico e psicologico dei calciatori .

Le Circostanze della Morte

Secondo le prime ricostruzioni, Fiorita è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo dopo che i colleghi, non vedendolo arrivare come di consueto per coordinare le attività mattutine, hanno dato l’allarme. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto nel sonno, forse a causa di un infarto . L’autopsia, prevista per lunedì, potrà fornire maggiori dettagli sulle cause della morte.​

Il Cordoglio del Club e della Lega

L’U.S. Lecce ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale, manifestando vicinanza alla moglie Azzurra, ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla madre Francesca e a tutti i familiari. La Lega Serie A ha accolto la richiesta del club di rinviare la partita contro l’Atalanta, dimostrando sensibilità e rispetto per il lutto che ha colpito la società salentina .​

La scomparsa di Graziano Fiorita rappresenta una perdita significativa non solo per il Lecce, ma per l’intero panorama calcistico italiano. La sua figura incarnava i valori di dedizione, passione e umanità che spesso restano nell’ombra, ma che sono fondamentali per il funzionamento di una squadra. In un momento in cui il calcio è chiamato a riflettere sui propri valori e sulle persone che ne fanno parte, la memoria di Fiorita potrà servire da esempio e ispirazione per tutti.

I funerali si terranno la prossima settimana, in data ancora da definire, e saranno un’occasione per l’intera comunità sportiva di rendere omaggio a una figura tanto amata e rispettata.​