“A seguito di una diagnosi di colecistite, Antonio Conte verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea. Tornerà dopo un periodo di recupero”. Questa la dichiarazione diffusa dal Tottenham in cui c’è scritta anche la frase “guarisci presto, Antonio”. Non è specificato tra quanto tempo Conte potrà tornare ad allenare, anche se pare certo che salterà la prossima gara casalinga di Premier League, domenica contro il Manchester City. L’obbiettivo è tornare in campo l’11 febbraio per la trasferta di Leicester.