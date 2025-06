Marc Marquez, pilota ufficiale della Ducati, ha vinto il MotoGP d’Olanda eguagliando Giacomo Agostini al secondo posto della classifica vittorie all-time in top-class. Sul podio di Assen anche l’Aprilia di Bezzecchi ( secondo) e la Ducati di Bagnaia. Tre moto italiane sul podio. Dominio tricolore assoluto e terza vittoria consecutiva dello spagnolo che con questo successo raggiunge quota 68 vittorie in top-class, Valentino Rossi a 89 e’ ancora lontano).

GRIGLIA DI PARTENZA

Solita musica. Anche ad Assen la Sprint del sabato è stata quella di sempre: primo Marc Marquez con la Ducati ufficiale, secondo il fratello Alex con la Ducati Gresini. Terzo – una sorpresa che ha rotto la monotonia – Marco Bezzecchi su Aprilia. Quarto Di Giannantonio e quinto Bagnaia che ha preceduto Vinales. Bilancio spagnolo da record: dieci Sprint, dieci repliche: nove vittorie di Marc, una di Alex. Dominio assoluto. Le qualifiche hanno cambiato la solfa: quarta pole stagionale per Quartararo, alfiere Yamaha che ha firmato il miglior tempo (1.30.651). Prima fila completata da Bagnaia (2) e Alex Marquez (3). Seconda fila con Marc Marquez sei (4), Bezzecchi (5), Morbidelli (6). Terza fila con Aldeguer (7), Di Giannantonio (8), Acosta (9).

Quarta fila: Vinales (10), R. Fernandez (11), Zarco (12). Quinta fila con Mir (13), Miller (14), Salvadori (15). Ultime tre file con Binder (16), Bastianini (17), Oliveira (18), Rins (19), Ogura (20), A. Espargaro (21). Ha chiuso la Honda Di Chantra (22). A margine delle prove e’ emersa la vicenda Martin-Aprilia. L’iridato è libero di firmare per il 2026 con chiunque, la Honda sembra in vantaggio ma l’Aprilia farà resistenza.

CIRCUITO DIFFICILE

La corsa (26 giri) si è disputata sul tracciato da sempre considerato uno dei più difficili del campionato; non a caso ha il nomignolo di “ Università delle 2 ruote” a causa delle sue velocità medie elevatissime. Pista lunga 4.542 metri con 18 curve. Alex Marquez è stato il migliore nel warm-up iniziata alle 9.40 con una temperatura di 22 gradi (28 quella dell’asfalto).

GARA ENTUSIASMANTE

Partenza alle 14.02. Cielo parzialmente nuvoloso. Tribune gremite (200 mila spettatori). Bagnaia subito in testa, Bezzecchi terzo, Acosta quarto,Alex quinto. Al sesto giro Marc va al comando e il fratello cade e abbandona (mano fratturata).Al decimo giro Bezzecchi e’ secondo,Pecco e’ superato da Acosta. A metà gara la situazione è immutata. Spettacolare il pressing di Bezzecchi su Marc Marquez. I primi quattro sono tutti nello spazio di un secondo.

Bagnaia fa il giro più veloce (1.32.220). Ultimi cinque giri: è bagarre. Marc Marquez difende ll primo posto con mestiere, Bezzecchi lo tallona con coraggio. Non lo molla. Ma Marc Marquez vola al traguardo e vince. Pratica chiusa alle 14.42. Secondo Bezzecchi, terzo Bagnaia. Quarto Acosta.

ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez 2. Bezzecchi (+0.635), 3. Bagnaia (+2.666), 4. Acosta (+6.0), 5. Vinales (+10.124), 6. Dí Giannantonio (+12.163), 7. Morbidelli (+18.896), 8. R. Fernandez (+20.295), 9. Bastianini (+23.687), 10. Quartararo (+23.743), 11. Binder (+24.251), 12. Zarco (+24.875).

CLASSIFICA GENERALE

1. Marc Marquez 307, 2. Alex Marquez 239, 3. Bagnaia 181, 4. Morbidelli 139, 5. Dí Giannantonio 136, 6. Bezzecchi 121, 7. Zarco 101, 8. Pedro Acosta 98, 9. Aldeguer 81, 10. Vinales 69, 11. Quartararo 67, 12. Ogura 49, 13. Binder 47, 14. Fernandez 44, 15. Bastianini 42.