Motogp, Marc Marquez trionfa nel Gp Australia in sella alla Ducati Gresini davanti al connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac). Terzo Pecco Bagnaia che ora è a +20 dal leader Martinator. Menzione d’onore per Fabio Di Giannantonio, che pur dolorante ad una spalla, ha raccolto uno splendido quarto posto precedendo Bastianini (quinto) e Morbidelli (sesto).

Ennesima gara a senso unico per la Ducati: sei moto nelle prime sei posizioni. Dominio assoluto. Primo degli altri è stato il sudafricano Brad Binder con la Ktm, davanti a Vinales con la prima Aprilia.

VITTORIA VECCHIO STILE

Marc Marquez ha vinto “alla Marquez”. Una vittoria vecchio stile. Partito malissimo a causa di un clamoroso episodio sfortunato (una sua visiera a strappo gli e’ finita sotto la ruota procurandogli una partenza ad handicap) – l’otto volte iridato ha rimontato e poi è stato protagonista di un duello epico e spettacolare con Jorge Martin che ad un paio di giri dal termine ha dovuto arrendersi alla maggiore velocità del 31enne connazionale. E così Marquez ha festeggiato il suo terzo successo stagionale con il team Gresini.

BAGNAIA SOTTO TONO

Pecco non è mai stato protagonista. In Australia ha perso i 10 punti che aveva faticosamente guadagnato in Giappone. Martin resta il favorito per il Mondiale, ma non è finita. Mancano ancora tre Gp alla conclusione del Motomondiale (Thailandia, Malesia, Valencia) e tutto può succedere. Ma 20 punti a 3 Gp dal termine non sono pochi.

Certo, Pecco resta padrone del suo destino, ma dovrà praticamente vincere tutte le Sprint e le gare da qui alla fine se non vorrà dipendere dai risultati di Martin.

CLASSIFICA GENERALE DEL MOTOGP

1. Martin, 420 punti 2. Bagnaia 404 3. Marc Marquez 345 4. Bastianini 331 5. Binder 192 6. Pedro Acosta 181 7. Vinales 171 8. Morbidelli 151 9. Di Giannantonio 150 10. A.Espargaro 136 11. Bezzecchi 134.