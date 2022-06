Marcell Jacobs debutta nei 100 a Stoccolma, giovedi 30 giugno

Marcell Jacobs torna e fa i 100 metri. Al meeting di Stoccolma, giovedi 30 giugno. Svedesi alle stelle: ”L’uomo più veloce del mondo correrà da noi”. E lo Stadio Olimpico mette il vestito a festa.

Marcellone aggiunge: “Sì, tornerò a Stoccolma. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento dì guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l’ora di gareggiare“. Doveva debuttare sui 100 a Nairobi il 7 maggio ma alla vigilia dell’atteso esordio è stato fermato da un virus gastrointestinale che l’ha costretto al ricovero in ospedale.

DA SAVONA A STOCCOLMA

Un salto importante. Il “calvario “ è alle spalle. Quasi due mesi di attesa, rinvii, azzardi. Esempio: pur debilitato dal virus corre due volte al meeting di Savona il 18 maggio: la batteria in 9”99 e la finale in 10”04. Qui l’anno prima aveva fatto il record italiano italiano (9”95), preludio di una stagione stellare iniziata proprio sulla pista della Fontanassa. È stata la sua prima a a gara outdoor dopo Tokyo 2020. A marzo aveva vinto a Belgrado ma sui 60 metri e al coperto. Adesso, fine giugno, si presenta in Svezia, con il via libera dei medici. Il Golden Gala Pietro Mennea (Roma, 9 giugno) e io meeting di Rieti (25 giugno) li ha evitati per precauzione. Il bicipite infortunato è un vecchio ricordo.

OBIETTIVO DI MARCELL: I MONDIALI DI EUGENE (STATI UNITI)

Marcell Jacobs gareggia pensando ai Mondiali di Eugene, città dell’Oregon che ospita la 18esima edizione dei campionati del mondo di atletica leggera (15-24 luglio) nel magnifico stadio polivalente di Hayward Field all’interno del campus dell’Universita’ dell’Oregon; una prestigiosa università (studenti da 89 Paesi) che compete in 14 sport. L’atmosfera è magica, ideale per Jacobs , che qui dovrà vedersela con sprinter che quest’anno hanno già corso sotto i dieci secondi.

WANDA DIAMOND LEAGUE 2022

È la 13esima edizione di un serie di meeting di atletica leggera organizzata dalla World Athletics ,la Federazione mondiale che ha sede nel Principato di Monaco ed ha come presidente l’inglese Sebastian Coe, leggendario mezzofondista, due ori olimpici nei 1.500 metri (Mosca 1980, Loos Angeles 1984). In tutto 13 meeting (13 maggio-8 settembre). Stoccolma è la tappa n.8. Finale a Zurigo.