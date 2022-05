Marcell Jacobs chi è, età, dove è nato, altezza, moglie, figli, vita privata, Olimpiadi e biografia

Chi è Marcell Jacobs: età, dove è nato, altezza, moglie, figli, vita privata, Olimpiadi e biografia del campione del Mondo dei 100 metri che oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia

E’ nato il 26 settembre 1994 (età 27 anni) a El Paso, in Texas (Usa). E’ alto 186 cm. Cresce insieme alla madre a Desenzano del Garda, un comune in provincia di Brescia, mentre suo padre militare, di origini texane, viene mandato in Corea del Sud.

La carriera

Appassionato di sport, si avvicina all’atletica sin da giovanissimo, cominciando a praticarla all’età di soli dieci anni. Nel 2013, a circa 19 anni, Marcell riesce e portarsi a casa il titolo di miglior prestazione italiana juniores nel salto in lungo indoor, precedentemente detenuto da Roberto Veglia, prestazione che riesce a superare nel 2015, arrivando da 7.75 m a 8,03 m, e a 8,48 m nel 2016, quando dà vita alla prestazione migliore di sempre in Italia. L’anno successivo, inoltre, riesce nuovamente a battere il suo record, arrivando a ben 8,07 m.

Dopo numerosi successi che lo portano a migliorare gara dopo gara e a battere i suoi stessi record, nel 2021 Marcell Jacobs stabilisce un nuovo record italiano vincendo la medaglia d’oro agli Europei indoor di Torun nei 60 metri piani con un tempo di 6″47 e, due mesi più tardi, riesce anche a diventare il secondo italiano nella storia a infrangere la barriera dei 10 secondi nei 100 metri piani. Oltre a questi gli incredibili risultati che si porta a casa nel 2021, il velocista e lunghista diventa il primo italiano ad arrivare in finale nella categoria dei 100 metri alle Olimpiadi, dove si porta a casa la medaglia d’oro. Dopo aver vinto l’oro nei 100 metri, conquista un’altra medaglia d’oro con la staffetta 4×100 maschile insieme a Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu.

Moglie, figli e vita privata di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs è fidanzato da tre anni con una ragazza di Roma di nome Nicole Daza. I ragazzi si sono fidanzati subito dopo essersi conosciuti essendo stati colpiti da un vero e proprio fulmine. L’amore tra i due ha già dato alla luce due figli: Antony nato nel 2019 e Megan nata nel 2020. Marcell tuttavia non è diventato per la prima volta padre in questa occasione: quando aveva solo 19 anni ha avuto un altro figlio di nome Jeremy con la sua ex fidanzata.