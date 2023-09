Massimo Moratti ricoverato in ospedale: operato al cuore, sta bene

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, presidente di Saras, è ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano dove, dopo una serie di esami cardiologici, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. L’intervento, riuscito, è stato eseguito dal professor Antonio Bartorelli, il responsabile dell’unità operativa di Cardiologia Interventistica Universitaria.

Da quanto si è saputo Moratti era andato al Galeazzi in mattinata per gli esami programmati, ma facendo appunto gli esami i medici avrebbero trovato un’occlusione di un vaso e a quel punto avrebbero deciso di fargli un’angioplastica mettendo uno stent per riaprire il vaso. Una procedura di routine, da quanto si è saputo: dopo l’intervento Moratti è stato riportato in stanza e probabilmente domani potrà tornare a casa.