Tegola su Euro 2024: il torneo tedesco rischia di perdere Kylian Mbappe’, la sua stella più luminosa. O forse no. Resta l’allarme per la frattura del naso (che ha costretto il bomber francese a lasciare lunedì notte il campo in barella). Un allarme che ha investito i Bleus e i tifosi del Real Madrid, la sua nuova squadra. Ma sta emergendo, in queste ultime ore, anche un tiepido ottimismo: Mbappe’ potrebbe di nuovo scendere in campo con una maschera protettiva; probabilmente è out fino agli ottavi. Sicuramente salterà il match con l’Olanda in programma venerdì 21 e molto probabilmente quello con la Polonia martedì 25.

Il panico in Francia

A leggere i quotidiani francesi di martedì mattina, non si può non rilevare una forte preoccupazione, prossima al panico. Così almeno ha scritto Le Figaro. Un po’ più pessimista la radio RTL che teme che Kylian debba saltare anche i quarti di finale del 5-6 luglio. Sulla stessa linea L’Equipe ( la Bibbia dello sport francese ) e Le Parisien che ha dedicato l’intera prima pagina all’infortunato scrivendo “ Vittoria nel dolore”. Anche la stampa spagnola (As, Sport di Barcellona, Marca) ha manifestato la sua apprensione. Ma l’infortunio occorso a Mbappe’ ha trovato ampio spazio anche sulla stampa tedesca: in primis la Bild e Kicker. Una cosa è certa, il fuoriclasse non sarà operato come ha confermato la Federazione Francese. Mbappe’ e’ stato sottoposto agli esami del caso presso l’ospedale di Düsseldorf e in un comunicato federale si legge che Mbappe’ “ seguirà le cure nei prossimi giorni senza subire immediatamente un intervento chirurgico “. In particolar modo si sta già pensando ad una maschera in modo da consentire al n.10 della squadra transalpina di prendere in considerazione una ripresa della competizione. Una tegola comunque non indifferente per i vice campioni del mondo, al netto della prova opaca offerta contro l’Austria ( 1-0 ) grazie ad una autorete di Wober.

L’appello di Kylian sui social

Il fuoriclasse francese ha chiesto a tutti i suoi fan:” Avete idee per una maschera?”I social hanno risposto di indossare la maschera da “ Ninja Turtles” il celebre cartone animato ispirato da una serie di fumetti. Ma non mancano altre idee divertenti. Ad esempio direttamente dalla serie manga e anime “ Naruto” c’è il personaggio di Obito che potrebbe ispirare il bomber. E c’è anche chi ha pensato a l’uomo-nocciola. Deschamps trema. Il rientro di Mbappe’ resta un rebus.