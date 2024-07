Mbappé presentato al Real Madrid: “Il più grande club al mondo, sogno finalmente realizzato”

Oggi Madrid si è fermata, letteralmente. Dopo due anni di attese, corteggiamenti, tradimenti e infine accordi, Kylian Mbappé è finalmente stato presentato al Real Madrid. La stella francese è arrivata a parametro zero, e il suo arrivo ha scatenato una vera e propria Mbappé-mania.

La presentazione di Mbappé al Real Madrid

La giornata ha avuto il suo culmine alle ore 12 con la conferenza stampa di presentazione ufficiale, dopo che Mbappé aveva superato le visite mediche in mattinata. Durante la conferenza, Mbappé ha espresso tutta la sua gioia e emozione per essere finalmente parte del Real Madrid. Dopo aver baciato lo stemma del club sulla maglia, ha dichiarato: “Oggi si è avverato il mio sogno, sono davvero molto felice. È incredibile essere qui, sognavo il Real Madrid da tanto tempo e finalmente adesso è realtà. Si tratta del più grande club al mondo, voglio vincere per entrare nella storia. Hala Madrid!”. “Adesso ho un altro sogno: essere all’altezza della storia di questo club fino in fondo. Darò la vita per questo club e questa maglia. Avevo un sogno e oggi lo realizzo: ai bambini qui dico che con la passione i sogni si possono realizzare. Adesso sono nel club più grande della storia del calcio”.