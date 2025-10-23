Bene Sinner, rimpianti Champions. Un mercoledì sportivo dolce amaro. Confidiamo nelle Coppe di stasera: in campo Roma, Bologna e Fiorentina. Nel dettaglio.

Sinner in volo oltre le polemiche

Fa ancora discutere la rinuncia di Jannik alla Davis ma Sinner procede nel suo cammino. Mercoledì sera ha debuttato all’ATP500 di Vienna circondato dalla famiglia e dalla fidanzata Laila, modella danese. A Vienna l’azzurro ha disputato il suo match più rapido: in 58’ ha eliminato Altmaier (6-0, 6-2). Tranciante sulle polemiche Davis. Jannik ha chiuso il discorso a modo suo: ”Accetto le critiche, ma ho già detto tutto”. Ha preferito invece parlare dei suoi genitori: ”Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare ma, sentire l’affetto dei miei cari, mi fa anche essere più leggero in campo”.

Partita perfetta sul veloce viennese: 19 punti su 20 con la prima di servizio, 18 vincenti e 3 errori non forzati. Il tutto in meno di un’ora. Dati da alieno che sono tornati. È il segno che il gioco,rinnovato piano piano, sta prendendo forma. A gennaio in Sud Corea affronterà di nuovo Alcaraz ma il 2025 Jannik lo chiuderà con le ATP Finals di Torino il 14 novembre.

Champions ricca di rimpianti

La Juventus al Bernabeu è stata battuta dal Real 1-0 ma i bianconeri hanno pagato gli errori sotto porta di Vlahovic e Openda. La Juve (Di Gregorio super) comunque ha retto bene la pressione ed è andata vicina più volte al gol. Un ko dunque amaro. Tudor resta sul filo. La striscia senza vittorie si è allungata a 7 gare e domenica c’è la trasferta con la Lazio. L’EuroAtalanta ha infilato un altro pareggio: 0-0 a Bergamo con lo Slavia Praga. È il sesto pareggio in 10 gare tra serie A e Champions. Dea sprecona in una notte stregata. L’allenatore Juric si è detto non preoccupato perché “abbiamo avuto 15-20 occasioni. Prima o poi ci sbloccheremo”.

Tre italiane stasera nelle coppe

Roma, Bologna, Fiorentina. Torna l’Europa League col terzo turno. La Roma ospita il Viktoria Plzen. Dybala vuole sfatare il tabù dell’Olimpico e cerca il gol n.200. L’argentino non segna da quasi 9 mesi. Gasp avverte i suoi, reduci dal ko con il Lione e dietro di 1 punto ai Cechi.

Il Bologna gioca in Romania contro lo Steaua Bucarest. È obbligata a vincere. Il Bologna è ancora a quota un punto. L’allenatore Vincenzo Italiano dirigerà dall’ospedale il match. Pronto il collegamento dall’ospedale Sant’Orsola dove il tecnico è ricoverato per una polmonite.

Infine la Fiorentina impegnata nell’altra Coppa, cioè la Conference. La Viola giocherà a Vienna contro il Rapid. L’allenatore Pioli cerca la svolta ma pesano le assenze di Kean e Gosens. A Vienna annuncia una formazione rinnovata.