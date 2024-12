Michael Schumacher è uno dei campioni più acclamati della Formula 1. Come sta oggi e quali sono le sue condizioni di salute.

Non ha bisogno di particolari presentazioni, Michael Schumacher è infatti uno dei più famosi piloti della Formula 1, noto anche per la sua vita privata. Alle sue spalle ha una carriera ricca di grandi riconoscimenti e di record mondiali, ben 7. Classe 1969 è nato il 3 gennaio in Germania ed ha iniziato sin da piccolissimo a gareggiare con i kart, palesando una certa attitudine per questa disciplina che lo ha portato ben presto a gareggiare nelle competizioni nazionali ed internazionali.

Il suo debutto nella Formula 1 è avvenuto nel 1991 ed immediatamente ha impressionato gli esperti del settore e il pubblico grazie alle sue capacità. Nel 1994 e nel 1995 si è accaparrato i primi 2 titoli con la Benetton, dimostrando di saper restare concentrato e lucido, anche nei momenti più difficili.

“Michael Schumacher: uscito dal coma”

Nel 1996 è entrato nel team Ferrari, divenendone un simbolo. Dopo un ritiro del 2006, è tornato a correre nel 2010, fino a quando ha avuto un terribile incidente. In tanti si chiedono come stia, quali siano le sue condizioni di salute, oggi. Sono trascorsi ben 10 anni da quando venne lanciata la notizia secondo, la quale, era uscito dal coma e, con aria esterrefatta in tanti hanno sinceramente sperato che il campione di Formula 1 stesse meglio.

Purtroppo non è accaduto, Michael è vivo ed è circondato dall’affetto dei suoi cari che hanno deciso di serbare il silenzio circa le sue condizioni di salute. Per questo, le reali condizioni di Schumacher restano avvolte dalla riservatezza, richiesta a gran voce dalla sua famiglia. Il grave incidente sugli sci che lo ha colpito nel dicembre del 2013, gli ha causato un trauma cranico severo ed è stato sottoposto per lungo tempo a cure intensive ed in seguito ad una riabilitazione.

Oggi vive presso la sua residenza privata con la moglie Corinna e i due figli, supportato quotidianamente da un team di medici e di personale specializzato. Non ci sono dunque informazioni precise, ma è certo che è curato con amorevolezza dai suoi cari che si impegnano ad assicurargli una quotidianità serena.

Secondo alcuni spoiler sembrerebbe essere sottoposto ad un monitoraggio medico continuo, ma non ci sarebbero stati dei miglioramenti che possano confermare che il peggio sia alle spalle. Qualcuno ipotizza che potrebbe essere trasferito presso una residenza familiare a Maiorca, comperata per garantirgli un ambiente favorevole per il suo recupero psicofisico.