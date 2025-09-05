Due leggende della boxe, Mike Tyson e Floyd Mayweather, hanno trovato l’accordo per tornare sul ring in un match-esibizione fissato per la primavera del 2026. I dettagli relativi a data e luogo non sono ancora stati svelati, ma i promotori dell’evento confermano che l’incontro vedrà i due pugili americani affrontarsi in uno spettacolo che promette di attirare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Tyson, 59 anni, vanta un record di 50 vittorie, di cui 44 per ko, e sette sconfitte. L’ultima volta sul ring risale a novembre 2024 ad Arlington, in Texas, dove ha perso contro Jake Paul, YouTuber trasformato in pugile professionista. L’incontro aveva attirato oltre 70.000 spettatori sul posto e milioni davanti agli schermi.

Mayweather, 48 anni, si è ritirato ufficialmente nel 2017 imbattuto in 50 incontri, vincendo titoli mondiali in cinque categorie di peso. Tuttavia, ha continuato a disputare match esibizione, tra cui la vittoria su John Gotti III in Messico nell’agosto 2024.

Le dichiarazioni dei campioni

Tyson ha commentato l’incontro con entusiasmo e sorpresa: “Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: ‘Assolutamente no!’ – ha dichiarato – Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato e accadrà”.

Mayweather, dal canto suo, ha sottolineato la rilevanza dell’evento per i fan: “Faccio questo da 30 anni e nessun pugile è mai riuscito a infangare la mia eredità. Questo incontro di esibizione darà ai fan ciò che desiderano”.