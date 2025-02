“Complimenti Italia. Per i Giochi di Milano Cortina c’è ancora da fare, è vero, ma ne sarete fieri”. Parole e musica di Thomas Bach, 71 anni, presidente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale, 206 Federazioni affiliate, quartier generale a Losanna) da domenica 2 febbraio in Italia per una serie di appuntamenti ad un anno dalle Olimpiadi Invernali. Bach vuole vedere personalmente come il nostro Paese si stia preparando all’evento sportivo mondiale e le prime impressioni sono ampiamente positive. Una visita ritenuta doverosa prima della scadenza del suo mandato (20 marzo). Eletto nel 2013, un passato sontuoso come fiorettista (oro olimpico a Montreal 1976, oro ai Mondiali di Buenos Aires 1977), Bach nel 2021 è stato premiato col “Collare d’oro al merito sportivo”, la massima onorificenza che assegna il CIO italiano.

Appuntamenti a catena

Prima tappa di Thomas Baach al Quirinale accompagnato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò (“un leader capace“). Al Capo dello Stato Mattarella ha espresso il suo ringraziamento personale “perché il presidente della Repubblica italiana è sempre stato dalla parte del movimento olimpico e al mio fianco fin dall’inizio del mio mandato, anche in una serie di questioni geopolitiche e politiche”. Ha quindi incontrato il ministro Giorgetti. Successivamente ha incontrato il ministro Valditara (mercoledì) e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi ricevendo garanzie sull’avanzamento delle opere in corso. I cantieri in effetti vanno verso la chiusura.

Poi Bach ha fatto tappa a Milano dove ha partecipato agli eventi di ”One Year to Go” al Piccolo Teatro Streheler. E qui, appladitisssimo, ha detto: ”L’Italia è pronta per scrivere il prossimo capitolo della storia delle Olimpiadi, in vero stile italiano”. La fiaccola olimpica toccherà 110 province in 63 giorni, per un viaggio di 12mila km. Impegnati 10.001 tedofori.

Caccia ai 116 ori in 3 Regioni italiane

L’Olimpiade invernale (6-22 febbraio 2026) si svolgerà in tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Le Nazioni in gara saranno 93. Sono 16 le discipline in programma, debutterà lo sci alpino; 54 gli eventi maschili, 50 femminili e 12 misti per 116 medaglie d’oro. La torcia olimpica sarà presentata il prossimo 14 aprile. La cerimonia di apertura si terrà allo stadio Meazza di Milano; la cerimonia di chiusura avrà luogo all’Arena di Verona. Curiosità: è la terza volta che l’Italia ospita i Giochi Olimpici Invernali dopo Cortina 1956 e Torino 2006. Considerando anche l’edizione estiva di Roma 1960, sono quattro in tutto le esperienze dell’Italia come Nazione organizzatrice. E stavolta saranno Giochi da record. Venduti 65mila biglietti il primo giorno (6 febbraio 2025). Dopo l’incontro in Vaticano con Papa Francesco, Thomas Bach lascierà Roma e rientrerà a Losanna.