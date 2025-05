L’Inter è in finale Champions, battuto il Barcellona (4-3) ai supplementari in un mercoledì notte che entra nella storia. La Fiorentina giovedì sera gioca il ritorno della semifinale di Conference League con la determinazione di ribaltare il 2-1 subito a Siviglia contro il Betis. Ai viola servirà una impresa sportiva ardua. L’Inter ce l’ha fatta, la Fiorentina prova il ribaltone che vale la finale (28 maggio).

Mitica Inter

Fantastica vittoria: vola in finale dopo 120’ pazzeschi. Una partita da fantascienza. Nerazzurri epici. In vantaggio 2-0 ( gol di Lautaro e Calha su rigore) al termine del primo tempo, il Barcellona ha ribaltato il match con Garcia, Olmo e Raphinha. Poi al 93esimo ha pareggiato Acerbi e al 99esimo Frattesi ha firmato il quarto gol che ha mandato San Siro nel delirio. Questa sera PSG-Arsenal si giocano la finale Champions (31 maggio) a Monaco. L’epica notte di San Siro entra negli annali del calcio. Arrigo Sacchi ha definito la partita “Gara da leggenda”. Poi ha aggiunto: ”Noi italiani siamo così: quando il momento è difficile sappiamo tirare fuori sempre qualcosa in più”. Simone Inzaghi è sempre più nella storia del calcio: solo il mago Herrera ha più finali di Coppa Campioni. Notte da favola e incasso record: superati i 14 milioni, 75.000 sugli spalti. La partita di martedì notte è diventato il match più ricco di sempre nel calcio italiano. Sugli scudi coach Inzaghi che si è preso la seconda finale in 3 anni come Allegri alla Juve. Fantastiche le prove di Sommer (grandissimo su Yamal) e Acerbi che ha segnato il 3-3 da attaccante vero quando la partita sembrava finita. Ottimi anche Bastoni e sopratutto Dimarco che aveva un compito da brividi, frenare il fenomeno Yamal che ha incantato ma non sfondato. Frattesi si è confermato l’uomo del destino.

I viola vicini alla finale di Conference

Giovedì sera al Franchi (tutto esaurito) la Fiorentina deve ribaltare il 2-1 dell’andata in finale col Betis. C’è la convinzione di riuscire nell’impresa. La squadra è carica come i tifosi. Palladino mette le frecce per lanciare Kean: largo a Dodò e Gosens. In finale la Fiorentina se la vedrebbe con ogni probabilità con il Chelsea a Breslavia. Massima allerta in città. Sono in arrivo 1.300 spagnoli. Transennati i monumenti, stretta sull’alcol nell’area UNESCO. Blindate la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo.