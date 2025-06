Il 14 giungo è iniziato il Mondiale per Club 2025, una versione allargata e completamente rivisitata della competizione organizzata dalla FIFA alla quale partecipano 32 squadre da più parti del mondo. Quest’anno sono due le italiane in gara, ovvero l’Inter di Cristian Chivu, appena approdato sulla panchina dei nerazzurri, e la Juventus di Igor Tudor. Scopriamo date e orari delle partite delle due italiane impegnate nel Mondiale, dove vederle in diretta.

Dove vedere le partite del Mondiale per Club 2025

Tutte le partite del Mondiale, comprese quelle dell’Inter e della Juventus, verranno trasmesse gratuitamente in diretta su DAZN. Per vedere le 63 partite del torneo su DAZN, infatti, basterà essere registrati o registrarsi per l’occasione sulla piattaforma di streaming.

Grazie all’accordo in co-esclusiva con DAZN, i canali Mediaset trasmetteranno una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale. Nello specifico, Canale 5 e Italia 1 sono i canali attraverso i quali Mediaset trasmetterà in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti (anche in streaming, su Mediaset Infinity o su sportmediaset.it), le partite del Mondiale per Club.

Il calendario dell’Inter: orari e date

La prima delle due italiane a scendere in campo è l’Inter, inserita in un girone in cui troviamo Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds. Nella prima partita, l’Inter affronterà i messicani del Monterrey nella notte tra il 17 e il 18 giugno, calcio d’inizio alle 3, orario italiano. Nella seconda partita del girone, l’Inter affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds il 21 giugno alle ore 21, orario italiano. La partita, oltre all’opzione DAZN, verrà trasmessa in diretta anche su Canale 5. Nell’ultima partite del girone, invece, l’Inter scenderà in campo contro il River Plate nella notte tra il 25 e il 26 giugno, calcio d’inizio alle 3, orario italiano. Anche questa partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e su Italia 1.

Il calendario della Juventus: orari e date

La Juve di Igor Tudor è inserita nel girone del Manchester City, dell’Al-Ain e del Wydad Casablanca. Nella prima partita, i bianconeri affronteranno l’Al-Ain nella notte tra il 18 e il 19 giugno, calcio d’inizio alle 3, orario italiano. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e anche su Italia 1. Nella seconda partita del girone, la Juve affronterà invece i marocchini del Wydad Casablanca il 22 giugno alle ore 18. Anche questa partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e su Italia 1. Nell’ultimo match del girone, i bianconeri affronteranno il Manchester City di Per Guardiola giovedì 26 giugno alle ore 21, in una partita che sarà visibile in diretta su DAZN e su Canale 5.