Domenica 15 giugno inizia il Mondiale per club. Il nuovo format a 32 squadre, con cadenza quadriennale, si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno (in Italia sarà la notte del 15 giugno) al 13 luglio. Il torneo si disputerà in 11 città statunitensi: Los Angeles, New York, Nashville, Miami, Charlotte, Atlanta, Seattle, Filadelfia, Cincinnati, Orlando e Washington. Due le squadre italiane che partecipano: Inter e Juventus.

Le 32 squadre iscritte al Mondiale per Club 2025 sono state suddivise in otto gironi da quattro. Le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite (senza la finale per il terzo posto). Un format che ricalca quello della Coppa del Mondo. Già stabilito anche il tabellone che porta alla finale, con gli incroci degli ottavi di finale così definiti:

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

In caso di arrivo a pari punti nel girone, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine: scontri diretti; differenza reti nei match tra le squadre interessate; maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre interessate; differenza reti in tutte le partite; maggior numero di gol realizzati in tutte le partite; miglior punteggio di condotta (fair-play); sorteggio da parte della Fifa.

Gli otto gironi del Mondiale per club

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami;

Girone B: Psg, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders;

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica;

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles Fc;

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Inter, Monterrey;

Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns;

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus;

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca.

Il calendario delle partite del Mondiale per club

Ecco le date delle partite della fase a gironi del Mondiale per club con gli orari italiani:

Al Ahly-Inter Miami 15 giugno ore 2 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City 15 giugno ore 18 a Cincinnati

Psg-Atletico Madrid 15 giugno ore 21 a Los Angeles

Palmeiras-Porto 16 giugno ore 00 a New York

Botafogo-Seattle Sounders 16 giugno ore 4 a Seattle

Chelsea-Los Angeles Fc 16 giugno ore 21 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica 17 giugno ore 00 a Miami

Flamengo-Esperance 17 giugno ore 3 a Philadelphia

Fluminense-Borussia Dortmund 17 giugno ore 18 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns 17 giugno ore 18 a Orlando

River Plate-Urawa 17 giugno ore 21 a Seattle

Monterrey-Inter 18 giugno ore 3 a Los Angeles

Manchester City-Wydad 18 giugno ore 18 a Philadelphia

Real Madrid-Al Hilal 18 giugno ore 21 a Miami

Pachuca-Salisburgo 19 giugno ore 00 a Cincinnati

Al Ain-Juventus 19 giugno ore 3 a Washington

Palmeiras-Al Ahly 19 giugno ore 18 a New York

Inter Miami-Porto 19 giugno ore 21 ad Atlanta

Seattle Sounders-Atletico Madrid 20 giugno ore 00 a Seattle

Psg-Botafogo 20 giugno ore 3 a Los Angeles

Benfica-Auckland City 20 giugno ore 18 a Orlando

Flamengo-Chelsea 20 giugno ore 20 a Philadelphia

Los Angeles Fc-Esperance 21 giugno ore 00 a Nashville

Bayern Monaco-Boca Juniors 21 giugno ore 3 a Miami

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 21 giugno ore 18 a Cincinnati

Inter-Urawa 21 giugno ore 21 a Seattle

Fluminense-Ulsan 22 giugno ore 00 a New York

River Plate-Monterrey 22 giugno ore 3 a Los Angeles

Juventus-Wydad 22 giugno ore 18 a Philadelphia

Real Madrid-Pachuca 22 giugno ore 21 a Charlotte

Salisburgo-Al Hilal 23 giugno ore 00 a Washington

Manchester City-Al Ain 23 giugno ore 3 ad Atlanta

Seattle Sounders-Psg 23 giugno ore 21 a Seattle

Atletico Madrid-Botafogo 23 giugno ore 21 a Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras 24 giugno ore 3 a Miami

Porto-Al Ahly 24 giugno ore 3 a New York

Benfica-Bayern Monaco 24 giugno ore 21 a Charlotte

Auckland City-Boca Juniors 24 giugno ore 21 a Nashville

Esperance-Chelsea 25 giugno ore 3 a Philadelphia

Los Angeles Fc-Flamengo 25 giugno ore 3 a Orlando

Mamelodi Sundowns-Fluminense 25 giugno ore 21 a Miami

Borussia Dortmund-Ulsan 25 giugno ore 21 a Cincinnati

Urawa-Monterrey 26 giugno ore 3 a Los Angeles

Inter-River Plate 26 giugno ore 3 a Seattle

Juventus-Manchester City 26 giugno ore 21 a Orlando

Wydad-Al Ain 26 giugno ore 21 a Washington

Al Hilal-Pachuca 27 giugno ore 3 a Nashville

Salisburgo-Real Madrid 27 giugno ore 3 a Philadelphia

​Le date della fase a eliminazione a diretta

27 giugno – ottavi di finale (2 partite)

28 giugno – ottavi di finale (2 partite)

29 giugno – ottavi di finale (2 partite)

30 giugno – ottavi di finale (2 partite)

3 luglio – quarti di finale (2 partite)

4 luglio – quarti di finale (2 partite)

7 luglio – semifinale

8 luglio – semifinale

13 luglio – finale

Dove vedere in tv il Mondiale per club

Il Mondiale per club 2025 è un’esclusiva Dazn. Sulla piattaforma streaming si vedranno tutte e 63 le gare. Inoltre, sarà Mediaset (grazie all’accordo di sublicenza) a trasmettere in coesclusiva in Italia una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale.