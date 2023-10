Mondiali di rugby: sabato a Parigi la finale tra gli All Blacks e Sudafrica, entrambe le squadre sono a caccia del quarto titolo iridato.

Mondiali rugby. Sarà All Blacks-Sudafrica la finale della Coppa del mondo di rugby, sabato prossimo a Parigi.

Sabato 21 ottobre sera, nella semifinale, gli Springboks africani hanno battuto i leoni d’Inghilterra (16-15) con un finale thrilling: sorpasso a due minuti dal termine con un piazzato di Handre’ Polland da 49 metri.

Beffa atroce per gli inglesi: Polland,29 anni, scuola “Blue Bulls di Pretoria”, è il mediano d’apertura del britannico Leicester. Il suo piazzato che ha ribaltato la grande sfida (i sudafricani sono sempre stati sotto ) sarà ricordato a lungo.

Match dall’esito clamoroso. Per 70 minuti gli uomini di capitan Farrell hanno dettato legge su un campo bagnato; gli Springboks subivano visibilmente nervosi. Capita l’antifona coach Nienaber a cavallo dell’intervallo ha cambiato volto alla squadra con tre innesti provvidenziali: mediano di mischia, apertura, estremo.

Poi il coach in pochi minuti, molto in fretta, ha sostituito 5/8 del pacchetto ed è cominciata la rimonta vincente.

FINALE STELLARE

È la rivincita del 1995. All Blacks (N. Zelanda) contro i Sudafricani. Quella partita del ‘95 e’ considerata la più suggestiva della storia. Si disputò all’ Ellis Park di Johannesburg vinta dai padroni di casa 15-12 al secondo supplementare dopo un indimenticabile ping pong di calci piazzati e di drop.

A consegnare la coppa fu l’allora presidente Nelson Mandela. Quel momento è considerato uno dei più iconici di sempre non solo nello sport. Ha scritto Andrea Buongiovanni:” Quel momento ha simbolicamente segnato la riconciliazione tra la maggioranza nera del Paese e la minoranza bianca, che per quasi mezzo secolo aveva instaurato un regime segregazionista.

Quei ricordi, 28 anni dopo, riaffiorano con tutta la loro forza evocativa”. Il Sudafrica, a seguire, ha disputato altre 2 finali conquistandole.

A CACCIA DI UN DOPPIO RECORD

Gli Springboks sono a caccia di un doppio primato: diventare la prima nazionale a fare poker ed eguagliare proprio i ‘ tutti neri’ ,2011-2015, gli unici capaci del “ back to back”, del doppio trionfo consecutivo. Ma anche gli All Blacks sono a caccia del quarto titolo avendo trionfato nel 1987, 2011 e 2015. Venerdì 27 sempre a Parigi si disputerà la finale per il terzo posto, Inghilterra-Argentina.