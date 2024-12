Kate Middleton, chi è la Principessa (bellissima) che le sta rubando la scena: “Si veste anche come lei”

Kate Middleton, regina di stile indiscussa, ha una rivale bellissima che le sta rubando la scena.

La Principessa del Galles è un’icona di eleganza, energia, forza e determinazione . Nonostante infatti stia attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita, non ha mai perso il savoir fair ed il sorriso. Sta affrontando le cure per contrastare il tumore con risolutezza e compostezza, anche per questo è stimata ed apprezzata dai sudditi.

Non ha mai fatto uno sgarro al protocollo, non è mai stata oggetto di pettegolezzi. Il suo stile è sempre impeccabile ed elegante, nelle rare uscite pubbliche del 2024 si è presentata con abiti anche low cost. Il segreto del suo stile e della sua bellezza risiede nel fatto che, la Principessa è perfettamente a proprio agio nei suoi panni poichè sceglie con minuziosa attenzione cosa indossare. Trattasi di elemento imprescindibile per dare il meglio di sé in ogni circostanza.

Chi è la Principessa che sta rubando la scena a Kate Middleton

Nella famiglia reale vige un inflessibile protocollo anche in fatto di vestiario, ma Kate Middleton ha con intelligenza trovato un compromesso tra la sobrietà che il ruolo le impone e, la sua passione per la moda. Nel suo guardaroba ci sono alcune firme che predilige particolarmente, tra cui Alexander McQueen, ma non disdegna capi low cost.

È molto amata e popolare anche perché, nonostante il successo che il suolo le ha consentito di ottenere, è rimasta la ragazza umile dei tempi del college. Al di là dello status regale Kate è democratica nello spirito e nel vestire, ed ha portato la moda low cost a Palazzo.

In diverse occasioni è stata infatti paparazzata con abiti di Zara, di Mango che sono poi andati letteralmente sold out. Dunque, è lei la regina di stile, anche se c’è una Principessa che le sta rubando la scena. Si tratta di Marie di Danimarca, cognata dei Sovrani Mary e Federico X.

In molti sostengono che, di recente, si sia ispirata ad un look già sfoggiato da Kate Middleton in passato. Infatti, Kate lo ha indossato in occasione di The Royal Marketing Performance. Si tratta di un abito firmato Jenny Packham.

Marie di Danimarca è nata nel 1976 e dopo la scuola primaria si è trasferita in Svizzera per studiare. È laureata in Economia ed ha completato i suoi studi al Manhattan College di New York. Ha lavorato come insegnante di francese e, a New York come coordinatrice del marketing internazionale. Oggi lavora in agenzie pubblicitarie e di stampa.