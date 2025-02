Vincenzo Montella non ha nascosto la sua ammirazione per Kenan Yildiz, il giovane talento della Juventus e della nazionale turca. Il commissario tecnico della Turchia, intervenuto a DAZN, ha elogiato non solo le qualità calcistiche dell’attaccante, ma anche quelle umane, che lo rendono un ragazzo speciale. “Yildiz è mentalizzato sul calcio, non ha solo la faccia pulita, ma ha anche l’anima pulita. È un ragazzo che vuole arrivare in alto e lavora tanto per riuscirci”, ha dichiarato Montella, sottolineando la dedizione e l’etica professionale del giocatore.

Yildiz, il genero ideale per Montella

Non capita tutti i giorni di ricevere un complimento del genere dal proprio allenatore, ma nel caso di Yildiz, Montella si è spinto oltre. L’ex “Aeroplanino” ha infatti scherzato sulla possibilità di accoglierlo in famiglia, dicendo: “Sono papà di una femminuccia e insomma, mi piacerebbe come futuro genero un ragazzo così”. Parole che testimoniano non solo la stima sportiva, ma anche un profondo apprezzamento per la personalità del giovane attaccante.

Un futuro radioso per il talento della Juventus

Oltre alle doti umane, Yildiz sta dimostrando anche un enorme potenziale calcistico. Montella ha evidenziato come il giovane turco abbia ancora ampi margini di crescita e voglia costante di migliorarsi. “Si ferma in tutti gli allenamenti per cercare di crescere, si vede che è un giocatore che già gioca a questi livelli ma che può ancora migliorare. Il futuro è dalla sua parte”.