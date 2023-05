Il Monza esulta: con la vittoria dell’Inter può sperare nella Conference League

Il Monza, dopo la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia, può esultare: la squadra di Berlusconi, infatti, ora può sperare in quella che si potrebbe definire una miracolosa qualificazione in Conference League.

Ma andiamo con ordine. La squadra brianzola al momento è ottava a sette punti dalla Juventus. Gli slot per l’Europa però, lo ricordiamo, sono sette: quattro in Champions League, due in Europa League e la settima in Conference League.

Il Monza in Conference League se…

La classifica per ora recita: Napoli campione con 86 punti, seguono Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59 e appunto Monza a quota 52.

Quindi ora, con la sconfitta della Fiorentina, il Monza, in caso di nuova e probabile penalizzazione ai bianconeri, potrebbe entrare in Europa. Sempre se mantenesse questa posizione di classifica.

Se avesse vinto la Fiorentina (per ora dietro in classifica a quota 50 punti) invece i viola si sarebbero qualificati direttamente in Europa League occupando quindi uno slot e consegnando alla sesta qualificata la qualificazione in Conference League. Invece ora per il Monza tutto è possibile. Compresa quella che sarebbe un’incredibile qualificazione in Conference.

Ora però restano da giocare ancora due partite di campionato. Quindi bisogna ancora aspettare perché nel calcio, si sa, tutto può sempre succedere.