Un momento di gioia trasformato in tragedia per Matthias Verreth, nuovo calciatore del Bari, che ha perso il figlio di appena 14 mesi, Elliot Charles, mentre si trovava in ritiro con la squadra a Roccaraso, in Abruzzo. La notizia, devastante, è arrivata tramite una telefonata dal Belgio mentre il calciatore era a pranzo con i compagni. A squarciare il silenzio è stato un urlo disperato, che ha subito fatto accorrere sul posto il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, pronto ad accompagnarlo a Fiumicino per permettergli di tornare subito dalla famiglia.

Il piccolo Elliot era ricoverato da tre giorni per un virus, inizialmente considerato non grave. Tanto che Verreth, fiducioso, era rimasto con la squadra e aveva giocato regolarmente in amichevole il giorno precedente. Ma le condizioni del bimbo sono precipitate rapidamente, fino al tragico epilogo.

Il Bari si stringe al suo calciatore: annullato il ritiro

La notizia ha colpito duramente tutto l’ambiente biancorosso. Il ritiro estivo è stato interrotto con due giorni di anticipo, e l’ultima amichevole, prevista contro la Cavese, è stata annullata. In un comunicato ufficiale, il Bari ha espresso profonda vicinanza al giocatore e alla sua famiglia: “Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Ci stringiamo attorno a Matthias, a sua moglie, alla loro figlia e ai loro cari”.

Verreth, 26 anni, aveva firmato con il Bari il 16 luglio 2025, dopo la fine dell’esperienza al Brescia, dove aveva disputato 32 partite e segnato 4 gol. Cresciuto nel vivaio del PSV Eindhoven, ha militato in Belgio, Danimarca e Olanda prima di approdare in Italia. Accanto a lui, la moglie Séli Muyabo, interior designer belga, con cui condivide la vita da oltre dodici anni, e la loro primogenita, Amelia Madelyn, nata nel 2023. Il Bari ha assicurato che non ci sarà alcuna pressione sul rientro in squadra: “Lo aspetteremo tutto il tempo necessario”.