Moto GP in Austria, giro di boa del Mondiale con il duello tra Bagnaia e Bastianini

Il Circus della Moto GP ha piantato le tende in Austria, sulla collina di Zeltweg, cuore della Stiria. Domenica sul Red Bull Ring si corre il Motomondiale, giunto al giro di boa. E dopo la pausa d’agosto, la MotoGP affronterà i quattro appuntamenti-chiave di settembre. E cioè: Aragona (1), Misano (8), Gp Romagna (22) ancora a Misano, Indonesia (29). Il momento è delicato. Elettrizzante.

Una poltrona per tre

Tre gli sfidanti a caccia del titolo: Martin, Bagnaia e Bastianini. Tutti su Ducati. Lo spagnolo sulla Ducati Pramac guida la classifica con 241 punti, tallonato da Bagnaia (238) e Bastianini (192). Quest’ultimo è in gran spolvero avendo vinto il GP Gran Bretagna dopo un weekend perfetto : ha fatto la doppietta Sprint-GP con cui ha rimesso in gioco il mondiale. La Ducati a Silverstone ha centrato il 7mo posto tutto rosso e con 8 Desmo nella top Ten. Primato indiscutibile.

Il trio cerca il colpo vincente già da domenica. Martin, a metà della stagione, è la lepre del campionato, anche se con soli 3 punti. Il suo eccellente rendimento (4 pole, 4 Sprint) lo mette in vetrina. Resta però ancora il favorito Pecco Bagnaia in virtù della sua esperienza e ritmo in gara. Ha collezionato 3 titoli mondiali in MotoGP con la Ducati e in Moto2 nel 2018 con la Kalex VR 46.

Infine Bastianini che dopo Silverstone ha ricevuto la investitura da Bagnaia: ”Enea è sempre stato veloce, ora che ha trovato costanza, sarà duro fino alla fine. Non mi aspetto favori: se la giocherà fino in fondo”. È il caso di ricordare che Bastianini correrà i 10 restanti GP stagionali da ducatista in uscita; l’anno prossimo sarà in sella alla KTM Tech3. Anche Martin è in uscita, disarcionato dalla Desmodieci che dalla prossima stagione sarà di Marc Marquez.

Obiettivo di Pecco Bagnaia

Confessa l’iridato: ”Il mio obiettivo è quello di tornare in testa alla classifica e poi provare ad aprire il distacco in campionato nelle prossime gare”. Per questo weekend del GP d’Austria Bagnaia si è ritagliato un programmino personale di tutto rispetto. Del resto la pista di Zeltweg è una di quelle in cui Pecco sa fare cose da applausi.

Aggiunge: ”Sono felice di tornare a correre in Austria. È una delle piste che mi piacciono di più e qui siamo sempre stati competitivi. Su questo tracciato le Ducati sono molto veloci e proprio per questo mi aspetto un weekend molto combattuto e con tanti protagonisti”. Bagnaia conclude citando Marquez: ”Il suo arrivo, nel 2025, potrebbe essere molto positivo o un disastro. Sarebbe negativo se iniziassimo a litigare. Comunque penso che siamo entrambi molto intelligenti, e lui si adatterà perfettamente. Vedremo l’anno prossimo quando inizieremo”.

Il programma

Venerdì la MotoGP sarà in pista alle 10.45 e con le pre qualifiche alle ore 15. Sabato la Sprint (14 giri). Domenica la gara, alle ore 14 (28 giri).