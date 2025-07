Marc Marquez ha vinto in scioltezza il MotoGP della Repubblica Ceca. Quinta vittoria consecutiva. Lo spagnolo ha ufficialmente chiuso ogni discorso per il titolo iridato nella giornata odierna, portando il suo vantaggio sul fratello Alex a 120 punti. Pecco Bagnaia ha mancato il podio ma, rispetto alle ultime uscite, ha avuto spunti importanti, soprattutto nella seconda parte. Acosta è di nuovo sul podio come nella Sprint di sabato.La KTM a Brno ha vissuto il miglior weekend dell’anno.

GRIGLIA DI PARTENZA

Bagnaia, Marc Marquez e Quartararo in prima. Due Ducati e la Yamaha del francese. Ma sabato è successo di tutto a Pecco Bagnaia. Partito dalla pole, Pecco ha chiuso la Sprint settimo tradito dalla elettronica. Bagnaia si è preso la prima pole di questo 2025 tutto in salita. Un risultato che gli aveva dato morale. E così ha affrontato la Sprint con insolito entusiasmo, poi sabato pomeriggio il patatrac: guasto elettronico e l’alert della pressione delle gomme che al pilota torinese hanno fatto sbagliare tutto. Anche Marquez ha avuto problemi ma lo spagnolo è comunque riuscito a vincere la Sprint davanti a Acosta e Bastianini. Un sabato da dimenticare per Pecco. Tutto è stato rimandato al GP (21 giri, 113km.).

Seconda fila: Bezzecchi (4), Mir (5), Fernandez (6).

Terza fila: Acosta (7), Alex Marquez (8), Zarco (9).

Quarta fila: Miller (10), Bastianini (11), Martin (12).

Ultime 4 file : Di Gianantonio (13), Espargaro (14), Rins (15), Marini (16), Oliveira (17), Aldeguer (18), Binder (19), Nakagami (20), Ogura (21), A. Fernandez (22).

E’ TORNATO JORGE MARTIN

Il GP della Repubblica Ceca (12esima delle 22 gare del Motomondiale) si è corso sul circuito di Brno, capoluogo della Moravia, Europa centrale. Programmati 21 giri su un tracciato di 5,4 km. Partenza alle 14.03: Bagnaia e Bezzecchi prendono il comando tallonati da Marc Marquez. Subito out Alex Marquez che travolge Mir. Fuori entrambi dopo un solo giro. In testa Bezzecchi e Marc,terzo Acosta. Fuori anche Bastianini, botta contro le protezioni.Al nono giro Marc Marquez è già in testa e allunga distanziando Bezzecchi. Situazione immutata a metà gara così come a cinque giri dalla fine. Quarto Bagnaia dietro ad Acosta. Battaglia per il podio. Punte di velocità a 310 km/h. Marquez imprendibile e vince nettamente. Pratica chiusa alle 14.44. Ottimo secondo Bezzecchi. Niente podio per Bagnaia. Applausi per il campione del mondo Jorge Martin tornato a gareggiare dopo tre mesi di stop; ha conquistato un lusinghiero settimo posto.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez, 2. Bezzecchi, 3. Acosta, 4. Bagnaia, 5. R. Fernandez, 6. Qurtararo, 7. Martin, 8. Aldeguer, 9. Binder, 10. Espargaro.

CLASSIFICA GENERALE DEL MOTOGP

1. Marc Marquez punti 381, 2. Alex Marquez 261, 3. Bagnaia 213, 4. Bezzecchi 156, 5. Di Gianantonio 142, 6. Morbidelli 139, 7. Acosta 124, 8. Zarco 109, 9. Quartararo 102, 10. Aldeguer 100, 11. Vinales 69, 12. Binder 67, 13. R. Fernandez 66, 14. Luca Marini 52. 15. Miller 51.