MotoGP, aperta domenica scorsa in Thailandia la stagione del Motomondiale con uno show in stile Formula 1. Non un caso. La nuova MotoGP avrà il marchio “Liberty”, lo stesso che guida il Circus delle monoposto. Una festa riuscita: folla, sole e le moto disposte sul palco a mezzaluna. Atmosfera da primo giorno di scuola. Appplausi e cori da stadio. Ad un certo punto è partita la sfilata fra i piloti a bordo dei Tuk tuk, i pittoreschi taxi di Bangkok che in Indonesia, dove vengono prodotti, chiamano “Bajaj”. Sono gli inconfondibili taxi a tre ruote, motore a due tempi di estrazione motociclistica. Infatti nel piccolo abitacolo destinato al guidatore, è presente un manubrio anziché un volante automobilistico. Non c’è il tassametro e il costo della corsa va contrattato di volta in volta. I piloti si sono divertiti moltissimo. Mercoledì e giovedì sarà tutt’altra musica visto che sono in programma le prove ufficiali. Finiti i test, ci saranno 15 giorni di “silenzio operativo” prima del Gp di inizio Mondiale (Thailandia, circuito di Buriram, 2 marzo).

Tutti presenti allo show

Tutti i piloti del Motomondiale tranne i tre infortunati. Cioè: Di Giannantonio, Fernandez e il campione del mondo Martin finito ko e in sala operatoria dopo il botto di Sepang. L’iridato subito sotto i ferri il 7 febbraio. Il leader della Aprilia che aspira a infilarsi tra il Dream Team dei Ducatisti, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Se prima per Martin era una scommessa ora è tutta una avventura. Perché sarà bello vederlo al via della Sprint che sabato 1 marzo a Buriram inaugurerà il campionato. È il caso di ricordare che George Martin ha conquistato il Mondiale della Moto3 con la Honda e quello della MotoGP, l’anno scorso, con la Ducati satellite del team Pramac. Ha vinto 18 gare su 170 disputate. Operata la mano, la sfida con Aprilia parte tutta in salita. Tocca dunque a Bezzecchi “svezzare” la moto.

Cercasi rivali per il duo Ducati

Il duo Ducati è già chiamato sui social “Bologna Bullets” ed in effetti i campioni della Ducati, la casa bolognese di Borgo Panigale, sembrano proprio, come ha detto Luigi Perna sulla Gazzetta dello Sport, “proiettili rossi quando girano in pista sulle loro GP25”. I due galletti della scuderia rossa si stanno studiando a vicenda senza andare a caccia dei tempi da pole. Comunque ci vuol poco per intuire l’enorme potenziale di questo Drem Team. Nel secondo giorno di test a Sepang tre Ducati si sono piazzate nei primi quattro posti. Morbidelli sta volando con la Ducati VR46. I progressi Yamaha sono reali. Di Gianantonio infortunatosi nella prima giornata di test ( frattura alla clavicola sinistra) conta tuttavia di essere pronto il primo marzo per la sua quarta stagione in MotoGP. Quest’anno i GP del Mondiale 2025 saranno 22: si apre in Thailandia il 2 marzo e si chiude a Valencia il 16 novembre. Conclude Martin: “Sto cercando di recuperare piu In fretta possibile, spero di farcela per la prima gara della stagione”.