Doppia sorpresa in Australia. Gara anticipata al sabato, vittoria di Zarco e secondo Bagnaia. Il GP Australia è stato anticipato a causa del forte maltempo annunciato per domenica 22 sulla pista di Phillip Island.

MotoGP Australia: vince Zarco, Bagnaia secondo

L’atteso duello Bagnaia-Martin in effetti c’è stato regalando un finale thrilling. A quattro giri dalla fine lo spagnolo era in testa e Pecco quinto. Poi il ribaltone sorprendente. Sono entrate in scena le gomme a penalizzare Martin.

Ne hanno approfittato Zarco e Bagnaia arrivando sul traguardo rispettivamente primo e secondo. Terzo Di Gianantonio. Quarto Binder e Martin è scivolato al quinto posto ad un secondo di distacco. Sesto Bezzecchi (+8.827) settimo Miller (+9.283), ottavo A. Espargaro (+9.387). A seguire: A Marquez (+9.696) e Bastianini (+12.523).

Bagnaia allunga in vetta alla classifica

Francesco Bagnaia con questo secondo posto, voluto con caparbietà e rischio ( spettacolare il suo sorpasso al penultimo giro), ha allungato in vetta alla classifica piloti di motoGp.

Grazie al secondo posto di Philip Island ora Pecco ha 27 punti di vantaggio su Jorge Martin che sul circuito australiano ha pagato una strategia azzardata e proprio all’ultimo giro ha perso il comando passando da primo con margine a quinto.

E pensare che al penultimo giro tra Martin e Bagnaia c’erano solo 4 punti di differenza. È salito poi a 73 punti il distacco di Marco Bezzecchi dal connazionale. Al di là della Sprint prevista per domenica mattina, mancano solo altri 4 Gran Premi al termine della stagione; quindi ogni punto diventa davvero decisivo.

La nuova classifica piloti

1. Bagnaia 366, 2. Martin 339, 3. Bezzecchi 293, 4. Binder 224, 5. Zarco 187, 6. A. Espargaro 185, 7. Vinales 170, 8. Marini 148, 9. Miller 144, 10. Quartararo 134, 11. A. Marquez 115, 12. Di Gianantonio 86, 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76, 15. A. Fernandez 67, 16. M.Marquez 65, 17. Rins 54, 18. Nakagami 50, 19. Bastianini 42, 20. R. Fernandez 39.