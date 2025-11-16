Trionfo Bezzecchi a Valencia. Il romagnolo, 27 anni, pilota della Aprilia, ha dominato dall’inizio alla fine l’ultimo GP della stagione. E grazie a un weekend spettacolare ha acciuffato il terzo posto iridato. Il ragazzo di Rimini ha entusiasmato per sicurezza, ritmo, audacia, talento. Alle sue spalle il compagno di scuderia, lo spagnolo Raoul Fernandez che ha dichiarato di essere molto soddisfatto del secondo posto. Ha provato a mettere pressione a Bezzecchi fino al traguardo ma si è dovuto accontentare del secondo posto finale sulla pista di casa. Box Aprilia al settimo cielo.

GRIGLIA DI PARTENZA

L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale 2025 è iniziato con un super Bezzecchi sul podio iridato con la sua sorprendente Aprilia ed il suo sicuro talento che lo hanno spinto a conquistare nel weekend la pole, il quinto posto nella Sprint e sopratutto il terzo posto mondiale alle spalle dei fratelli Marquez. Il weekend a Valencia è stato dominato da Alex Marquez ( primo nella Race) mentre Pecco Bagnaia è restato a secco colpito e affondato da errori, incomprensioni e sfortuna. L’ultimo incredibile capitolo di questa sua saga della malasorte. Così alle 14 l’ultimo round è partito.

Prima fila: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio. Seconda fila: Raoul Fernandez, Acosta, Quartararo. Terza fila: Morbidelli, Miller, Aldeguer. Quarta fila: Mir, Zarco, Ogura. A seguire: Marini (13), A. Espargaro (14), Binder (15), Bagnaia (16), Martin (17), Oliveira (18), Rins (19), Bastianini (20), Vinales (21). Ottava e ultima fila: Bulega (22), A. Fernandez (23), Chantra(24).

GARA INTENSA, SEI RITIRATI

L’ultimo Gp della stagione inizia alle 14.02, ben 27 giri su un tracciato tortuoso. E inizia con una nota clamorosa: caduta e ritiro di Bagnaia dopo una manciata di secondi (incidente causato da Zarco). Caduta di Morbidelli prima ancora di partire (banale distrazione). Vola Bezzecchi tallonato da Alex Marquez e R.Fernandez. Situazione immutata dopo 12 giri con una eccezione: Fernandez supera Marquez e va alla caccia del Bez. E’ una sfida tutta Aprilia. A metà gara si fanno sotto Acosta e Di Giannantonio, lotta per il podio. Si ritira Martin a 11 giri dalla conclusione tra gli applausi, non ha del tutto assorbito l’infortunio; è un ritiro precauzionale. Al 20esimo giro Acosta sale in terza posizione tallonato da Di Giannantonio. Ultimi tre giri, si ritira Quartararo. Fuori anche Vinales.Alle 14.43 termina il Gp di Valencia con il trionfo di Bezzecchi davanti a Fernandez e Di Giannantonio. Dunque podio tutto con moto italiane: due Aprilia e la Ducati VR46. Giornata memorabile, nel bene (Bezzecchi) e nel male (Bagnaia).

ORDINE DI ARRIVO

1. Bezzecchi 2. R.Fernandez (+0.686) 3. Di Giannantonio (+3.765) 4. Acosta (+4.749) 5. Aldeguer (+8.048) 6. A. Marquez (+8.166) 7. Marini (+12.644) 8. Binder (+14.582) 9. Miller (+15,497) 10. Bastianini (+17.460). Sette ritirati: Espargaro, Quartararo, Vinales, Martin, Ogura, Morbidelli, Bagnaia.

CLASSIFICA FINALE MOTOGP 2025

1. Marc Marquez punti 545, 2. Alex Marquez 457, 3. Bezzecchi 328, 4. Acosta 294, 5. Bagnaia 288, 6. Di Giannantonio 246, 7. Morbidelli 231, 8. Aldeguer 203, 9. Quartararo 201, 10 R. Fernandez 152, 11. Binder 147, 12. Zarco 144, 13. Marini 133, 14. Bastianini 106, 15. Mir 93.