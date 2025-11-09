Marco Bezzecchi, 26 anni, pilota Aprilia, team Gresini, ha trionfato nel Gran Premio MotoGP del Portogallo.

Il talento di Rimini ha conquistato la vittoria a Portimao con uno splendido assolo.

Vittoria e podio iridato ormai ipotecato. Il romagnolo ha ritrovato il successo nella gara lunga che mancava dalla domenica rocambolesca di Silverstone quando l’italiano vinse grazie al guasto tecnico di Quartararo.

Stavolta ha trionfato per distacco lasciando Bagnaia a 35 punti. Ora Pecco rischia di perdere la quarta posizione nel mondiale.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila: Bezzecchi, Acosta, Quartararo. Seconda fila: Bagnaia, Alex Marquez,Zarco. Terza: Mir, Miller,Di Giannantonio. Quarta: P. Espargaro, Aldeguer, Ogura. A seguire: Marini (12), Bastianini (13), Miller (14), Morbidelli (15), Oliveira (16), Rins (17).

Alex Marquez, già sicuro del secondo posto individuale e del titolo tra le squadre indipendenti del suo team Gresini. Più di così non poteva fare, il fratello Marc è un marziano.

Comunque Alex sabato ha vinto la Sprint Race in 19’50”075, secondo Acosta, terzo Bezzecchi (+0.637). Bagnaia, a lungo quinto, e’ crollato nel finale ed ha chiuso ottavo, preceduto da Zarco (7) e Aldeguer (6). Bulega out, e’ caduto al quarto giro.

AUTODROMO DO ALGARVE

Il MotoGp del Portogallo si è disputato su un circuito iconico, all’interno di un parco tecnologico, disegnato sulle colline intorno alla cittadina portuale di Portimao famosa per le belle spiagge e un mare calmo e tiepido.

Splendida cornice di un Mondiale giunto al penultimo atto. Su un tracciato di 4.590 metri, 15 curve, rettilineo di 950 metri, sono stati programmati 25 giri.

LA GARA

Inizio nel sole alle 14.02. Cade subito Morbidelli, si ritirano Mir e Bastianini, Bezzecchi cerca la fuga, Alex Marquez lo tallona con Acosta alle spalle.

I primi dieci giri se ne vanno senza altri sussulti. Al comando sempre il Bez con Marquez alle calcagna. Sul rettilineo si toccano i 329 km/h.

Cade Bagnaia e finisce nella ghiaia perdendo l’anteriore. Bezzecchi allunga a metà gara. A dieci giri dalla conclusione il trio di testa non cambia inseguiti da Aldeguer. Pecco sconsolato segue la corsa dai box.

Bezzecchi spinge con un ritmo devastante; aumenta il vantaggio su Marquez (+3”277). A cinque giri dal termine il pilota Aprilia amministra la corsa divorando l’asfalto. E va a vincere nella esultanza della scuderia. Poi il romagnolo si concede la passerella col tricolore al vento.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bezzecchi, 2. Alex Marquez (+2.397), 3. Acosta (+5.348), 4. Aldeguer (+12.029), 5. Binder (+13.900), 6. Quartararo (+14.904), 7. Zarco (+15.217), 8. Ogura (+15.672), 9. Dí Giannantonio (+18.320), 10. P. Espargaro (+19.670), Miller (+20.784), 12. Marini (+22.393), 13. Rins (+23.298), 14. Oliveira (+24.934), 15. Bulega (+25.201).

Ritirati: Bagnaia, Mir, Morbidelli