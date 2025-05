MotoGP, GP Gran Bretagna. Il romagnolo Marco Bezzecchi con una gara strepitosa ha riportato l’Aprilia al successo, vincendo a sorpresa il GP del Regno Unito al termine di una gara show a Silverstone tra cadute, bandiere rosse, ripartenze e problemi tecnici.

Quartararo, lanciato verso la vittoria, è stato tradito a sette giri dalla fine dall’ abbassatore. Out Bagnaia, protagonista di un’altra scivolata. Non c’è pace per Pecco , ora è addirittura sesto in classifica generale a -72 da Bezzecchi. Ilragazzo di Rimini non vinceva da 609 giorni (India 2023) e non andava a podio da 392 (Spagna 2024). Ha dedicato alla mamma la sua clamorosa vittoria.

GRIGLIA DI PARTENZA DEL MOTOGP

Un sabato da ricordare: Alex Marquez, lo spagnolo di Gresini, e’ volato nella Sprint superando il fratello Marc e conquistando il secondo posto della prima fila. Il fratello, 8 volte iridato, le aveva vinte tutte nel 2025.

Prima fila: Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia. Seconda fila: Marc Marquez, Aldeguer, Miller. Terza fila: Di Gianantonio, Marini, Zarco. Quarta fila: Bezzecchi, Rins, Mir. Ultime 4 file: Morbidelli (13), Acosta (14), Oliveira (15), R. Fernandez (16), Bastianini (17), Vinales (18), Binder (19), Salvadori (20), A. Espargaro (21). Chiudla Honda di Chantra (22). Il piccolo Marquez continua a crescere con una accordatissima Ducati Gresini con cui ha conquistato un successo perentorio ribadendo che il suo secondo posto nel Mondiale non è affatto casuale. Il francese Quartararo ha centrato la terza Pole di fila con una Yamaha in decisa crescita. Per Bagnaia invece il 2025 continua ad essere un anno complicatissimo. Pecco è precipitato a 56 punti da Marc Marquez dopo una gara che lo stesso team manager Tardozzi ha definito “un disastro negli ultimi 4 giri”.

GARA DI STRATEGIA

Dopo l’inno cantato da Emily Yarrow, la partenza alle 14.032. In programma 20 giri ( 118 km) su un altopiano spazzato dai venti. Semafaro verde,Marquez cade subito seguito da Morbidelli. Poi cade anche Marc Marquez al secondo giro, bandiera rossa. Gara interrotta,il tempo necessario per pulire la pista da macchie d’olio con sette addetti. Si riparte, tutti presenti, alle 14.26 per i restanti 19 giri.

Subito in testa Quartararo e Bagnaia; ma Pecco cede il secondo posto a Miller,poi il terzo a Zarco. Sale Bezzecchi e al settimo giro Bezzecchi si piazza al secondo posto. Era partito decimo! Velocità massima di 336 km/h. Fuori Bagnaia a 16 giri dalla fine (scivolata). A metà gara la situazione è immutata ma al dodicesimo giro salta Quartararo e rientra desolato ai box. Bezzecchi guadagna il comando tallonato da Zarco e da Marc Marquez. Finale thrilling, sorpassi rischiosi, duelli furiosi per salire sul podio. Vince Bezzecchi con una Aprilia perfetta.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bezzecchi 2.Zarco (+4.088), 3. Marc Marquez (+5.929),4. Morbidelli (+5.946) 5. Alex Marquez (+6. 024), 7.Acosta (+7.109), 7. Miller, 8. Luca Marini, 9. Aldeguer, 10. Di Giannantonio, 11. Mir, 12. Vinales, 13. R. Fernandez, 14. Binder, 15. Rins. Tre i ritirati: Quartararo, Bagnaia e. A. Espargaro.