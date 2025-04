MotoGP, Alex Marquez , 29 anni, pilota del team Ducati Gresini, ha vinto il Gp di Spagna; primo successo della sua carriera in MotoGP.

Alla quinta prova del Motomondiale, sulla pista andalusa di Jerez, ha colto una vittoria limpida diventando anche il nuovo leader della classifica generale.

Un colpo doppio nel giorno del suo compleanno. Quando ha visto il fratello Marc cadere al terzo giro mentre era all’attacco del battistrada Quartararo, Alex ne ha preso gli oneri ed ha spinto la sua Ducati 2024 con sapienza tattica, senza sbavature, dominando la gara con coraggio e talento.

Partito in seconda fila ha rapidamente raggiunto El Diablo per poi volare al traguardo e da quel momento non c’è più stata storia.

GRIGLIA DI PARTENZA

Sorpresa a Jerez: Fabio Quartararo, ottavo n classifica generale,ha riportato la Yamaha in pole position a 62 Gp e 1.113 giorni dall’ultima volta.

Sabato non solo ha conquistato la prima fila ma ha anche firmato il nuovo record della pista spagnola : 1.35.610.

Poi nella Sprint pomeridiana è caduto e Marc Marquez ha trionfato davanti al fratello Alex (secondo), Bagnaia (terzo), Morbidelli (quarto), Aldeguer (quinto), Di Giannantonio (sesto), Vinales (settimo), (Bezzecchi (ottavo).

Soddisfatto Fabio Quartararo per la pole conquistata: “L’anno scorso eravamo 20esimi, oggi siamo primi.Finito il lungo digiuno che durava dall’Indonesia 2022”.

Soddisfatto anche Marc Marquez per il successo del francese: “Sono molto contento della qualifica. Sapevo di fare più fatica nei tornantini piccoli con la gomma nuova. Il giro di Quartararo? E’ stato incredibile: ha un buon passo e penso che lotterà per la vittoria”.

In gara sono partiti così. Prima fila: 1 Fabio Quartararo 2. Marc Marquez, 3. Bagnaia. Seconda fila: 4. Alex Marquez, 5. Morbidelli, 6. Vinales. Terza fila: 7. Aldeguer, 8. Di Giannantonio, 9. Mir. Quarta fila: 10 Zarco , 11 Bezzecchi 12. Acosta . A seguire: Binder 13, Miller 14, Ai Ogura 15. Luca Marini 16. Raul Fernandez 17. Bastianini 18. Aleix Espargaro 19. Augusto Fernandez 20. Chantra 21. Ultima fila (ottava): Lorenzo Salvadori 22 e Rins 23. Il warm up (giro di prova) e’ stato vinto dai fratelli Marquez.

IL MITICO CIRCUITO

La gara si è svolta sul “Circuito de Jerez-Angel Nieto”. Una pista lunga 4.423 metri, con 13 curve. Più volte (dal 1985) il tracciato, rivisto e corretto, e’ stato teatro dí storici trionfi messi a segno da grandi campioni come Valentino Rossi (7vittorie), Jorge Lorenzo (3).

Qui Pecco Bagnaia ha vinto gli ultimi 3 Gp (2022-2023-2024). Il circuito è intitolato al leggendario Angel Nieto (1947-2017), uno dei più grandi campioni del motociclismo sportivo di tutti i tempi (13 Mondiali vinti, 139 podi). L’inno spagnolo è stato suonato da una orchestra ad archi schierata in pista.

GARA INTENSA

Partenza alle 14.02, 25 giri, giornata di sole, 224 mila spettatori tra cui Alcaraz. Avvio esplosivo. Bagnaia subito a ridosso di Quartararo, cade Marc Marquez al terzo giro e finisce nella ghiaia.

Riparte. Dopo 10 giri comanda Quartararo tallonato da Alex Marquez e Bagnaia. Nel giro successivo va in testa Alex. Rettilineo a 300 km/h. A metà gara la situazione è immutata. Brutta caduta di Mir, cade anche Morbidelli in rimonta.

Ultimi 5 giri: Alex Marquez in fuga con Quartararo e Bagnaia alle spalle. Lo spagnolo vola con una Ducati 2024 e va a cogliere il primo successo in MotoGP salutando il pubblico sotto la bandiera a scacchi sventolata da Carlos Alcaraz.

ORDINE DI ARRIVO

1. Alex Marquez 2. Quartararo 3. Bagnaia 4.Vinales 5. Di Gianantonio 6. Binder 7. Pedro Acosta 8. Ai Ogura 9.Bastianini 10. Luca Marini 11. Zarco 12. Marc Marquez 13. Rins 14. Espargaro 15. Bezzecchi. Ritirati: Aldeguer, Morbidelli, Chantra, Miller.

CLASSIFICA GENERALE MOTOGP

1. Alex Marquez 140 punti 2. Marc Marquez 139 3. Bagnaia 120 4. Morbidelli 84 5. Di Gianantonio 63 6. Quartararo 50, 7. Zarco 43, 8. Ai Ogura 37, 9. Bezzecchi 10. Pedro Acosta 33, 11. Binder 32, 12.Luca Marini 32, 13. Bastianini 28, 14. Aldeguer 25, 15. Vinales 24.