MotoGp Giappone, domenica alle ore 14: nello sprint di sabato trionfa Bagnaia, ora Pecco è a 15 punti dal leader Martin

La MotoGP sbarca in Giappone a cinque round dalla conclusione. E sbarca con una sorpresa del sabato mattina: Bagnaia ha trionfato nella Sprint e si è portato a 15 punti da Martin. Secondo Bastianini a 1 centesimo. Terzo Marquez, quarto Martin seguito da Morbidelli e Di Gianantonio.

Griglia di partenza

C’è Pedro Acosta dalla Pole position a Motegi. In prima fila anche Pecco Bagnaia e Vinales. Quarto Bastianini. Costretti alla rimonta invece Marc Marquez e Martin, rispettivamente nono e undicesimo. Domenic alle 14 la gara lunga in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Il circuito di Moltegi

Il tracciato giapponese è iconico. È lungo 4,8 km. con 14 curve. Il GP Giappone è programmato per 24 giri e un totale di 115,2 km. Domenica sarà il palcoscenico del primo round semi-decisivo nel testa a testa Bagnaia-Martin per la corsa al mondiale 2024.

Altra sorpresa annunciata a margine delle qualifiche: Fabiano Sterlacchini dal prossimo novembre, subito dopo la fine del mondiale, sarà il nuovo direttore tecnico di Aprilia. Seguirà lo sviluppo della RS-GP 2025 che finirà nelle mani di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Aprilia ha dunque alzato definitivamente il sipario sulle proprie ambizioni, cioè puntare al mondiale 2025. Dopo 11 anni è uscito di scena Romano Albisiano, una vita professionale in Piaggio e poi la guida del progetto MotoGP con Aprilia. Romano sarà il nuovo Dt di Honda. E anche questa è una notizia sorprendente: per la prima volta, nella sua storia, la casa giapponese ha deciso di affidare a un ….non giapponese le sue ambizioni e il suo nuovo progetto.

Decisivi gomme e testa

La gara di domenica mattina sarà importante per le gomme e per verificare la mentalità dei due giganti, Pecco e Jorge. Ha detto Bagnaia:” Il nostro è un lungo braccio di ferro, una continuazione della sfida 2023 e alla fine il migliore vincerà. Lottare con Jorge è bello, tra noi ci sono rispetto e correttezza, spero in una bella bagarre prima della fine”. Ribatte lo spagnolo:” Battagliare con Pecco e un onore”.