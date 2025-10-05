MotoGP, in Indonesia trionfo di Aldeguer, spagnolo 20enne su Ducati Gresini. Lo spagnolo Fermin Aldeguer, 20 anni, pilota della Ducati Gresini, ha trionfato sulla pista indonesiana di Mandalika. Il rookie spagnolo è diventato così il secondo pilota più giovane di sempre a vincere una gara di MotoGP con i suoi 20 anni e 183 giorni.

Comunque il record assoluto è ancora di Marc Marquez.

Aldeguer ha dominato il GP indonesiano con una prova di forza impressionante. Sul podio anche la KTM di Acosta e la Ducati Gresini di Alec Marquez. Gara difficile per gli italiani. Tre ritirati: Bastianini, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Morbidelli, nono Di Giannantonio.

GRIGLIA DI PARTENZA

Bezzecchi show sul circuito Mandalika: record della pista, vittoria nella Sprint Race di sabato in rimonta folle e pole. Sul podio della vigilia anche la seconda Aprilia (Raul Fernandez). Secondo Aldeguer che ha salvato l’onore della Ducati in difficoltà con Marc Marquez (settimo) e soprattutto Bagnaia (14esimo). Ergo,nuovo e inatteso calo di Pecco e Marquez col freno non volendo rischiare. Dunque la griglia che non ti aspetti.

Prima fila con Bezzecchi e Aldeguer. Seconda fila: Fernandez (3) e Rins (4).Terza fila: Acosta (5) e Luca Marini (6) davanti a Alex Marquez (7) e Quartararo (8). A seguire: Marc Marquez (9), Oliveira (10), Di Giannantonio (11), Mir (12), Morbidelli (13), Miller (14), Binder (15). Sesta fila: Bagnaia (16), Bastianini (17), Zarco (18). Ultima: Chandra (19), Vinales (20).

IL PERTAMINA MANDALIKA CIRCUIT PER IL MOTOGP

La gara n.18 del Motomondiale si è disputata su un tracciato cittadino; un anello in riva al mare lungo 4,3 km con 17 curve. Programmati 27 giri per un totale di 116,13 km. Il precedente record della pista (1’30”539 ) apparteneva a Bastianini.

La Ducati era arrivata in Indonesia per centrare l’84esimo podio di fila e battere così il primato della Honda degli anni Novanta che l’australiano Mick Doohan faceva volare (cinque volte consecutive campione del mondo nella top class). E’ il caso di ricordare che la Ducati è da Aragon 2021 che piazza una Rossa nelle prime tre. E quest’anno tre Ducati sono ai primi tre posti della classifica piloti.

LA GARA

Partenza alle 9.02 (ora italiana). Avvio col botto, clamoroso: subito a terra Bezzecchi e Marc Marquez dopo un contatto provocato dal romagnolo. Al terzo giro cade Mir al decimo scivola e cade Bagnaia. Al comando resta Aldeguer tallonato da Pedro Acosta e Luca Marini ; vola la Ducati del 20enne Fermin. Impressionante.Si fanno sotto Rins e Alex Marquez . Situazione immutata a dieci giri dalla conclusione. Ultimi cinque giri: Aldeguer sempre in testa, Alex Marquez secondo, Acosta terzo. Finale bagarre: cade Miller, avanza Binder. Aleguer vince centrando la prima vittoria della carriera in top class. Pratica chiusa alle 9.43, festa pirotecnica ai box della Ducati Gresini. Podio tutto spagnolo.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

1. Aldeguer 2. Acosta 3. Alex Marquez 4.Binder 5. Marini 6. Raul Fernandez 7. Quartararo 8. Morbidelli 9. Di Giannantonio 10. Rins 11. Oliveira 12. Zarco 13. Charter 14. Miller