Alex Marquez su Ducati Gresini ha vinto il MotoGP in Malesia, terzultimo appuntamento della stagione consolidando così aritmeticamente il secondo posto nella classifica piloti dietro al fratello Marc. Prima volta in Moto GP che due fratelli si aggiudicano i primi due posti.

A Sepang, podio tutto straniero ( Alex Marquez, Acosta, Mir ). Quarto Morbidelli, quinto Quartararo. A seguire: Di Giannantonio (6), Bastianini (7),Marini (8), Binder (9), Ogura (10), Bezzecchi (11), Zarco (12), Rins (13), Miller (14), Chantra (15).

A BAGNAIA LA SPRINT DELLA VIGILIA

Bentornato Pecco! Sabato ha dominato la Sprint e invertito la rotta. Dopo i weekend da incubo a Mandalika e Phillip Island, Bagnaia si è aggiudicato la gara breve di Sepang (10 giri) davanti ad Alex Marquez (secondo) e Pedro Acosta (terzo grazie alla penalità inflitta ad Aldeguer).

Dunque tripletta Ducati. Con questa vittoria, Bagnaia e’ tornato (provvisoriamente) al terzo posto nel Mondiale agganciando Bezzecchi (sesto). Pecco, partito davanti a tutti grazie alla pole ottenuta con il tempo di 1’57”001, ha preso subito il largo volando verso la seconda affermazione stagionale in una Sprint.

E poi con il giro secco ha centrato la terza pole stagionale diventando così il primo pilota in Moto capace di dominare le qualifiche a Sepang per il terzo anno consecutivo. Marquez è stato battuto per 16 millesimi. Terzo tempo per Morbidelli. Tutt’altra musica domenica mattina (ritiro e perdita del terzo posto).

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila: Bagnaia, Alex Marquez e Morbidelli. Subito dietro: Quartararo, Acosta e Aldeguer del team Ducati Gresini. Terza fila: Mir, Di Gianantonio e Zarco che hanno preceduto Rins, Miller e P. Espargaro.

In quinta fila Marini con i piloti Aprilia: Bezzecchi e R.Fernandez. Sesta : Oliveira, Ogura, Binder. A seguire: Bastianini, Chantra, Salvadori. Hanno chiuso in ottava fila Pirro e A. Fernandez. Programmati 20 giri per questo GP Malesia, su un tracciato di 5.540 metri; 20esima prova dei 22 Gp stagionali.

LA GARA

Alex Marquez (Ducati Gresini) prende quasi subito la prima posizione e la difende fino alla fine. Gara con pochi brividi: cadono Espargaro (quinto giro) e Aldeguer (17esimo). Al giro n.18 Bagnaia si ferma e si ritira per problemi alla moto. Mir prende il suo posto dietro Acosta e Marquez.

MOTOGP, LA CLASSIFICA PILOTI

1. Marc Marquez punti 545, 2. Alex Marquez (413), 3. Marco Bezzecchi (291), 4. Bagnaia (286), 5. Acosta (260), 6. Morbidelli (227), 7. Di Giannantonio (226), 8. Aldeguer (186)), 9. Quartararo (182), 10. Raul Fernandez (146), 11. Zarco (134), 12. Binder (133), 13. Marini (128), 14. Bastianini (106), 15. Mir (93),