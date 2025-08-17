MotoGp, Marc Marquez trionfa in Austria con una doppietta magica: sabato la Sprint, domenica il GP. Con questa affermazione lo spagnolo della Ducati ha rafforzato sempre di più la propria leadership in classifica. Bezzecchi mattatore per metà gara e’ calato nel finale. Pecco Bagnaia ancora in ombra. Grande Firmin Aldeguer: il talento spagnolo di Ducati, 20 anni, ora nel team Gresini, con una rimonta spettacolare, ha chiuso con un brillante secondo posto.

MARC MARQUEZ SABATO AVEVA VINTO LA SPRINT

Doppia sorpresa in Austria: Bezzecchi ha fatto la pole con l’Aprilia (solo quarto Marc Marquez), Bagnaia si è ritirato all’ottavo giro (su 14) della Sprint per problemi alla gomma posteriore ed è rientrato ai box in lacrime. Una vigilia così è difficile da dimenticare. La Sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Acosta, quarto Bezzecchi. Marc ha aumentato il gap in classifica: +123 su Alex, +180 su Bagnaia. Ha centrato la Sprint n.12 della stagione (su 13) e ha sfatato il tabù Austria dove non aveva mai vinto prima.In gara ha fatto il resto.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima del semaforo verde, show di parapendio e un gruppo rock. Autodromo esaurito .

Aprilia davanti a due Ducati: Bezzecchi primo, Alex Marquez secondo, terzo Bagnaia. Il talento riminese, 26 anni, ha conquistato la pole con un gran tempo: 1’28”060, precedendo di soli 16 millesimi Alex Marquez e di 1/10 e mezzo scarso Bagnaia in sella alla prima Ducati ufficiale. Seconda fila: Marc Marquez (4), Enea Bastianini (5), Aldeguer (6). Terza fila con tre moto diverse: Acosta (7) con la KTM, Morbidelli (8) con la Ducati e Raul Fernandez con l’Aprilia (9). Quarta fila : Mir (10), Binder (11), Zarco (12). Quinta fila:Luca Marini (13), Jorge Martin (14), Di Giannantonio (15). Sesta fila: Quartararo (16) Alex Rins (17), Oliveira (18). Ultima fila: Ai Ogura (19), Miller (20)

MOTOGP SPETTACOLO NEL IL RED BULL RING

MotoGP, Marc Marquez imperatore in Austria, sul podio anche un magnifico Bezzecchi, in ombra Bagnaia

Il circuito è situato a Spielberg, in Stiria (sud-est Austria).Rimasto negli anni ‘90 inattivo, e’ stato riaperto nel 2011. Un circuito lungo 4.350 metri con 10 curve. Qui Bagnaia, 28 anni, ha stabilito il record di 1’29”519. Programmati 28 giri per un totale di 121,740 km. E’ il 13 esimo GP sui 22 del Motomondiale.

GARA SCOPPIETTANTE IN MOTO GP

Partenza nel sole alle 14.02 ed è subito battaglia. Primi 10 giri con Bezzecchi sempre al comando tallonato da Marc Marquez e Bagnaia. A metà gara situazione immutata. Finisce sulla ghiaia Jorge Martin. Out. A 11 giri dalla fine Pecco e’ superato da Aldeguer e Acosta, Bezzecchi da Marc Marquez, va a fuoco la Ducati VR46 di Di Giannantonio. Ultimi 3 giri: Marc al comando davanti alla Ducati Gresini di Aldeguer, Bezzecchi terzo. Finale thrilling: Marquez resiste all’attacco di Alldeguer e alle 14.44 taglia il traguardo e firmando la sua prima vittoria al Red Bull Ring. Un trionfo. E’ il 12 esimo successo consecutivo. Ancora sotto tono (eufemismo) Bagnaia. Bandiera a scacchi sventolata da Giacomo Agostini.

ORDINE DI ARRIVO DEL MOTOGP

1. Marc Marquez, 2. Aldeguer, 3. Bezzecchi, 4. Pedro Acosta, 5. Bastianini, 6. Mir, 7. Binder, 8. Bagnaia, 9. Raul Fernandez, 10. Alex Marquez, 11. Morbidelli, 12. Zarco, 13. Luca Marini, 14. Ai Ogura, 15. Fabio Quartararo, 16. Rins, 17. Oliveira, 18. Miller. Ritirati: DiGiannantonio e Martin.

MOTO GP CLASSIFICA GENERALE

Marc Marquez 381 punti, Alex Marquez 261, 3. Bagnaia 213, 4. Bezzecchi 156, 5. Di Giannantonio 142, 6. Morbidelli 139, 7. Acosta 124. 8. Zarco 109, 9. Quartararo 102, 10. Aldeguer 97.