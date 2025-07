Monologo Marc Marquez. Vince in carrozza il MotoGP in Germania, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Primo dall’inizio alla fine. Una cavalcata show. Settimo successo dell’anno, quarta doppietta di fila (Sprint e GP).

Dominio assoluto Ducati con il secondo posto di Alex (Ducati Gresini) e Bagnaia (Ducati ufficiale).

Una gara con tantissime cadute, con ben otto piloti ritirati. Marc è lanciato verso la conquista del nono titolo iridato della carriera in sella ad una Ducati perfetta.

GRIGLIA DI PARTENZA

Marc Marquez pigliatutto: Sprint e pole. Dominio assoluto sul circuito di Sachsenring (Sassonia). Sabato pomeriggio ha fatto lo show sotto il diluvio inventando un sorpasso scientifico su Bezzecchi e confermando lo stato di grazia di una Ducati semplicemente titanica.

Un disastro invece per Pecco Bagnaia, irriconoscibile: undicesimo tempo in qualifica (quarta fila in griglia e 12esima posizione sotto la bandiera a scacchi della Sprint).

La situazione di Bagnaia preoccupa il team manager della Ducati, Claudio Domenicali che ammette: “Non so cosa sta succedendo. Pecco si lamenta di cose troppo grandi, come se qualcosa non funzionasse. È un problema non facile da risolvere”.

Tutt’altra musica in casa Aprilia: Bezzecchi ha impegnato Marquez fino alla fine.

Riassumendo: così sono partiti.

Prima fila: Marc Marquez, Zarco, Bezzecchi. Seconda fila: Acosta, A. Marquez, Quartararo. Terza fila: Di Giannantonio (7), Miller (8),Binder (9). Quarta fila: Bagnaia (10), Vinales (11), Oliveira (12).

Ultime tre file: Aldeguer (13), Marini (14), R. Fernandez (15), Mir (16),Rins (17), Ogura (18), Salvadori (19).

GARA MOTOGP MONOLOGO DUCATI

Partenza alle 14.02. Non piove. Programma di 30 giri. Cadono Salvadori al primo giro e Acosta al quarto. Marc Marquez al comando con il nuovo record (1.20.704). Fatica Bagnaia a scendere sotto il muro di 1.21 mentre Di Giannantonio è secondo, Bezzecchi terzo.

A metà gara la situazione è immutata con Alex Marquez quarto e Bagnaia quinto, sesto Zarco. Poi il patatrac per Di Giannantonio e Zarco che finiscono nella ghiaia e .per Bezzecchi.

Ad otto giri dalla fine Ogura e Mir si auto eliminano in Curva 1. In pista restano in dieci.

Battaglia per il podio mentre Marc Marquez continua nella sua cavalcata solitaria, Alex dietro e Bagnaia terzo tallonato da Quartararo. Marc Marquez vince e festeggia alzandosi sulla moto precedendo il fratello di 6”3 e Bagnaia di 7”. Un abisso.

ORDINE DI ARRIVO

1.Marc Marquez, 2. Alex Marquez, 3. Bagnaia, 4. Quartararo, 5. Aldeguer, 6. Marini, 7. Binder, 8. Miller, 9. Fernandez, 10. Rins.

CLASSIFICA GENERALE DEL MOTOGP

1. Marc Marquez 344 punti, 2. Alex Marquez 251, 3. Bagnaia 147, 4. Dí Giannantonio 202, 5. Morbidelli 205, 6. Bezzecchi 214.