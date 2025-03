MotoGP, partenza col botto in Thailandia nella prima Sprint Race del Mondiale 2025: trionfo di Marc Marquez al suo debutto sulla Ducati ufficiale. Doppietta col fratello Alex (Gresini). Terzo Pecco Bagnaia, alfiere della Rossa di Borgo Panigale.

Tre Ducati sul podio, cinque moto italiane nei primi cinque posti. Dominio azzurro totale. Ai tre mattatori ducatisti va aggiunto l’Aprilia del giapponese Ai Ogura (quarto) e la Ducati VR46, il team dí Valentino Rossi, condotta da Morbidelli (quinto). Sesto Acosta (Ktm) che ha preceduto la Yamaha del francese Quartararo. Ottavo Brad Binder (SAf Ktm), nono lo spagnolo Joao Mir (Honda), decimo il 34 enne Zarco del team LCR Honda).

Marc in fuga dal primo giro

Al semaforo verde Marc Marquez scatta davanti a tutti, infila la prima curva con alle spalle Bagnaia, va in fuga e vi resta per tutti i 13 giri della mini gara. Dopo i primi quattro giri, i fratelli Marquez sono saldamente al comando. Al settimo giro cade l’australiano Miller (Pramac Yamaha).

Uno scivolone senza conseguenze. Al nono giro le posizioni si cristallizzano e Marc taglia il traguardo con 1”185 su Alex e 3”423 su Bagnaia. Il pluriridato incassa i primi 12 punti, guida la classifica ritrovando quel primo posto che gli mancava dal 2019. E pensare che voleva smettere, sfinito da infortuni e da interventi chirurgici.

La gioia del vincitore

Prima pole della stagione, euforia nel box Ducati. Marc Marquez festeggia il successo nella Sprint di apertura della stagione in Thailandia con una gioia incontenibile. Le sue prime parole: “È stato un sabato perfetto. Sono stato costante. Sono riuscito a creare distacco all’inizio e poi sono riuscito a gestire. Giornata indimenticabile, un bel modoper iniziare questa nuova storia. Le sensazioni sulla moto sono state grandiose. Pecco? Si è visto che è fortissimo, ha fatto un po’ di fatica perché la fortuna non è stata con lui, ma sarà un campionato molto lungo”.

Dove in tv

Il GP Thailandia sarà trasmesso domenica in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e in streaming sull’app SkyGo e Now a partire dalle ore 9. Telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Approfondimenti prima e dopo la gara a cura di Vera Spadini. Sono previste repliche della gara in cinque fasce orarie: 12, 14,18, 20, 22). Con l’opzione On demand il GP della Thailandia potrà essere rivisto in qualsiasi momento.